تحديث جديد من أبل لهواتف Iphone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً

أطلقت شركة Apple تحديثًا جديدًا لنظام iOS (الإصدار 18.6)، يتضمن 29 إصلاحًا أمنيًا مهمًا، وأوصى خبراء الأمن السيبراني بضرورة تثبيته فورًا لتجنب مخاطر تهدد خصوصية المستخدمين.

يحذر المختصون من أن التأخر في التحديث قد يُعرض بيانات المستخدمين الحساسة لخطر الاستغلال من قبل مواقع وتطبيقات خبيثة. وبينما أكدت Apple أن الثغرات لم تُستغل بعد، شدد الخبراء على أن تحديث الجهاز هو خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية.

تركّز معظم الثغرات على WebKit، وهو محرك عرض الصفحات في Safari، وقد تتيح للمهاجمين الوصول إلى معلومات المستخدم أو تعطيل الخدمات. من بين الثغرات أيضًا، واحدة خطيرة تُعرف باسم CVE-2025-4322، تسمح باستخراج بيانات حساسة عبر مواقع احتيالية.

كما طالت الإصلاحات مكونات مهمة مثل CoreAudio وCoreMedia، التي تُستخدم لمعالجة الصوت والوسائط، ما يجعلها أهدافًا مغرية للقراصنة، وفقا لـ "ديلي ميل " البريطانية.

بالإضافة إلى الجوانب الأمنية، يعالج التحديث أيضًا خللًا يمنع المستخدمين أحيانًا من مشاركة "أفلام الذكريات" - وهي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع قصيرة من الصور المختارة.

رغم ذلك، لا يزال بعض المستخدمين يبلغون عن مشاكل في تطبيق البريد، واتصال WiFi، واستهلاك البطارية، ولم تُعالج هذه العيوب بعد.

التحديث متاح لجميع أجهزة iPhone التي تدعم iOS 18، بدءًا من iPhone XS وما بعده، إضافة إلى iPhone SE الجيل الثاني والثالث.

كيفية التحديث:

افتح تطبيق "الإعدادات".

انتقل إلى "عام" > "تحديث البرنامج".

إذا كان التحديث متاحًا، اضغط على "تنزيل وتثبيت"، ثم أدخل رمز المرور واضغط على "تثبيت الآن".

وإلى جانب iOS 18.6، أصدرت Apple تحديثات أمنية لأجهزة iPad (iPadOS 17.7.9)، وMac، وApple Watch، وApple TV، وVision Pro.

مع قرب إطلاق iOS 26 وiPhone 17 في الخريف، يُعد هذا آخر تحديث رئيسي قبل ذلك، مما يجعل تحديث جهازك الآن خطوة مهمة لحماية بياناتك.