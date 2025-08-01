ويتكوف يزور مركزاً لتوزيع الأغذية في غزة.. استعراض أم دعم للحل؟

بدأ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، زيارته إلى قطاع غزة، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن ويتكوف وهاكابي وصلا إلى رفح، حيث يزور ويتكوف مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أنه فور زيارته، سوف يقدم ستيف ويتكوف تقريراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما شاهده، وأن هذا التقرير سيكون الأساس لصياغة استراتيجية جديدة لتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة.

واعتبرت حركة "حماس" ، الخميس، زيارة المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لقطاع غزة "استعراضاً دعائياً" بهدف احتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع فلسطينيي القطاع.

وقالت حماس، في بيان، إن "زيارة ويتكوف، إلى غزة استعراض دعائي لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع أهلنا في القطاع".

وأضافت أن ويتكوف "لا يرى في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيون إسرائيلية مضللة".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب وصول ويتكوف إلى إسرائيل أمس الخميس واجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل توقف مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد صرحت في إفادة صحفية أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يوافق الرئيس ترامب على خطة جديدة للمساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم الجمعة، بعد أن يزور ويتكوف القطاع ويطلعه على الوضع.

من جهة أخرى أكدت مصادر فلسطينية أن القتلى الذين يسقطون بالنيران أو القصف الإسرائيلي باتوا يوميا بالعشرات، وقد أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 38 فلسطينيا الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية إلى 60249 شخصا.

وأوردت الوزارة أيضا أن 9081 شخصا قتلوا منذ استأنفت اسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع في 18 مارس الفائت، فيما ارتفع عدد القتلى من منتظري المساعدات إلى 1330.

والخميس قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بعيد لقائه مسؤولين إسرائيليين في القدس إن "الكارثة الإنسانية" في غزة "تفوق الخيال".

وشدّد على أنّ إسرائيل "ملزمة أن ترسل على نحو سريع وآمن مساعدات إنسانية وطبية كافية لتجنب وفيات جماعية في إطار مجاعة".

وقبيل توجّهه إلى إسرائيل، حذّر الوزير الألماني إسرائيل ، وقال إنها "تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية"، وقال إنّ "عددا متزايدا من الدول الأوروبية بات مستعدا للاعتراف بدولة فلسطينية من دون مفاوضات مسبقة".