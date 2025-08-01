اختتام فعاليات ورشة الفيلم الرقمي في الزرقاء
الزرقاء الأول من آب (بترا)- عمر ضمرة- اختتم مركز أفلام الزرقاء، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، مساء أمس، فعاليات ورشة "الفيلم الرقمي"، التي نفذت ضمن برنامج نادي أفلام الأطفال الصيفي، تحت مظلة "مهرجان الأردن لأفلام الأطفال"، وذلك بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية في نفوس النشء.
وشهد الحفل الختامي تخريج مجموعة من الأطفال المشاركين، الذين خاضوا تجربة فريدة وملهمة في عالم التصوير وصناعة الأفلام، وسط أجواء احتفالية حضرها أهالي المشاركين وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني في المحافظة.
وتلقى المشاركون، وعددهم 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاما، تدريبا عمليا مكثفا استمر خمسة أيام، تعرفوا خلاله على أساسيات التصوير والإخراج، بإشراف مدربين متخصصين، وبمشاركة صناع أفلام ناشئين من طلاب المركز، الذين قدموا الدعم والإلهام بأسلوب تشاركي يعزز من روح الفريق والإبداع الجماعي.
وتخلل الحفل عرض لبعض نتاجات الأطفال السينمائية، التي عكست مستوى الوعي الفني المتقدم الذي اكتسبوه، وقدرتهم على التعبير البصري من خلال الصورة والمشهد واللحن، بأسلوب طفولي عفوي يحمل بذور الموهبة وملامح المستقبل.
وقال مدير ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة في دعم الطاقات الشابة، ورفد المشهد الثقافي بمبادرات نوعية تدمج الفن بالمعرفة، مؤكدا أهمية السينما كأداة تربوية وتعبيرية تنمي الخيال، وتعزز الثقة بالنفس، وتنمي مهارات التواصل لدى الأطفال.
وأكد القائمون على مركز أفلام الزرقاء أن الورشة تندرج ضمن خطته السنوية الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المواهب السينمائية الشابة، وتوفير بيئة تعليمية حاضنة تثري المشهد الثقافي في محافظة الزرقاء، وتفتح آفاقا جديدة أمام الأجيال القادمة لاستكشاف عالم الفن السابع من أوسع أبوابه.
وفي ختام الحفل، جرى توزيع شهادات المشاركة على الأطفال، تكريما لجهودهم وتقديرا لتفاعلهم الملحوظ، في تجربة وصفها أولياء الأمور بـ"الثرية والملهمة"، لما تركته من أثر نفسي ومعرفي إيجابي لدى أبنائهم.
--(بترا)
ع ض/أس
01/08/2025 13:19:33
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