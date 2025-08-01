اختتام فعاليات ورشة الفيلم الرقمي في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء الأول من آب (بترا)- عمر ضمرة- اختتم مركز أفلام الزرقاء، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، مساء أمس، فعاليات ورشة "الفيلم الرقمي"، التي نفذت ضمن برنامج نادي أفلام الأطفال الصيفي، تحت مظلة "مهرجان الأردن لأفلام الأطفال"، وذلك بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية في نفوس النشء.

وشهد الحفل الختامي تخريج مجموعة من الأطفال المشاركين، الذين خاضوا تجربة فريدة وملهمة في عالم التصوير وصناعة الأفلام، وسط أجواء احتفالية حضرها أهالي المشاركين وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني في المحافظة.

وتلقى المشاركون، وعددهم 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاما، تدريبا عمليا مكثفا استمر خمسة أيام، تعرفوا خلاله على أساسيات التصوير والإخراج، بإشراف مدربين متخصصين، وبمشاركة صناع أفلام ناشئين من طلاب المركز، الذين قدموا الدعم والإلهام بأسلوب تشاركي يعزز من روح الفريق والإبداع الجماعي.

وتخلل الحفل عرض لبعض نتاجات الأطفال السينمائية، التي عكست مستوى الوعي الفني المتقدم الذي اكتسبوه، وقدرتهم على التعبير البصري من خلال الصورة والمشهد واللحن، بأسلوب طفولي عفوي يحمل بذور الموهبة وملامح المستقبل.

وقال مدير ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة في دعم الطاقات الشابة، ورفد المشهد الثقافي بمبادرات نوعية تدمج الفن بالمعرفة، مؤكدا أهمية السينما كأداة تربوية وتعبيرية تنمي الخيال، وتعزز الثقة بالنفس، وتنمي مهارات التواصل لدى الأطفال.

وأكد القائمون على مركز أفلام الزرقاء أن الورشة تندرج ضمن خطته السنوية الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المواهب السينمائية الشابة، وتوفير بيئة تعليمية حاضنة تثري المشهد الثقافي في محافظة الزرقاء، وتفتح آفاقا جديدة أمام الأجيال القادمة لاستكشاف عالم الفن السابع من أوسع أبوابه.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع شهادات المشاركة على الأطفال، تكريما لجهودهم وتقديرا لتفاعلهم الملحوظ، في تجربة وصفها أولياء الأمور بـ"الثرية والملهمة"، لما تركته من أثر نفسي ومعرفي إيجابي لدى أبنائهم.

--(بترا)

ع ض/أس

01/08/2025 13:19:33