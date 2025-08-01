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الدفاع الروسية: إسقاط 1446 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

الدفاع الروسية: إسقاط 1446 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

2025-08-01 07:07:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية 1446 مسيرة و6 قنابل جوية موجهة و6 صواريخ HIMARS أمريكية أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع.
وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 6 قنابل جوية موجهة، و6 قذائف صاروخية HIMARS أمريكية الصنع، وثلاثة قذائف من راجمة صواريخ من طراز Vampire تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز Neptune، و1446 مسيرة جوية خلال أسبوع".
وأضافت الوزارة أنه تم منذ بدء العملية العسكرية تدمير 664 طائرة، و283 مروحية، و73848 طائرة بدون طيار، و624 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و24407 دبابات ومركبات قتالية مدرعة، و1584 راجمة صواريخ، و28065 مدفعا، و38982 مركبة عسكرية.
روسيا اليوم


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