الدفاع الروسية: إسقاط 1446 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الدفاع الروسية: إسقاط 1446 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية 1446 مسيرة و6 قنابل جوية موجهة و6 صواريخ HIMARS أمريكية أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع.
وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 6 قنابل جوية موجهة، و6 قذائف صاروخية HIMARS أمريكية الصنع، وثلاثة قذائف من راجمة صواريخ من طراز Vampire تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز Neptune، و1446 مسيرة جوية خلال أسبوع".
وأضافت الوزارة أنه تم منذ بدء العملية العسكرية تدمير 664 طائرة، و283 مروحية، و73848 طائرة بدون طيار، و624 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و24407 دبابات ومركبات قتالية مدرعة، و1584 راجمة صواريخ، و28065 مدفعا، و38982 مركبة عسكرية.
روسيا اليوم
وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 6 قنابل جوية موجهة، و6 قذائف صاروخية HIMARS أمريكية الصنع، وثلاثة قذائف من راجمة صواريخ من طراز Vampire تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز Neptune، و1446 مسيرة جوية خلال أسبوع".
وأضافت الوزارة أنه تم منذ بدء العملية العسكرية تدمير 664 طائرة، و283 مروحية، و73848 طائرة بدون طيار، و624 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و24407 دبابات ومركبات قتالية مدرعة، و1584 راجمة صواريخ، و28065 مدفعا، و38982 مركبة عسكرية.
روسيا اليوم
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
طرق دبي تفتتح مخرجاً باتجاه شارع رأس الخور
"كهرباء ومياه دبي" تزرع 13,350 شجرة قرم
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
إطلاق مشروع الرقمنة للتوعية بالسلامة العامة للعاملات الزراعيات في مادبا
النشيد الوطني السويسري: صامد رغم محاولات التغيير