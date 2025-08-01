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إنذار كاذب يتسبب في إطلاق إسرائيل لصاروخ اعتراض قرب غزة

إنذار كاذب يتسبب في إطلاق إسرائيل لصاروخ اعتراض قرب غزة

2025-08-01 07:07:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مصدر تهديد وهمي، إثر إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
وقال الاحتلال، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية قريبة من غزة، ما دفعه لإطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه مصدر تهديد مشتبه به.
وأكد الجيش في وقت لاحق أن الإطلاق نجم عن إنذار كاذب، ولم يجر رصد أي تهديد.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن صافرات الإنذار دوت في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.
وجاء هذا الحدث فيما يزور المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يزور أحد مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام.
سكاي نيوز


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