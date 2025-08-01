النشيد الوطني السويسري: صامد رغم محاولات التغيير

MENAFN - Swissinfo) لا يمكن وصف النشيد الوطني السويسري بأنه الأكثر إثارة للحماسة، وقِلّة فقط تحفظه عن ظهر قلب. ومع ذلك، فقد صمد "المزمور السويسري" في وجه كل محاولات التغيير. تم نشر هذا المحتوى على 01 أغسطس 2025 - 09:00 9دقائق

بصفتي عضوًا ناطقًا بالإيطالية في فريق تحرير "السويسريون.ات في الخارج"، أكتب بشكل رئيسي عن الخصوصيات السويسرية . بعد حصولي على ماجستير في الدراسات الآسيوية في جنيف، عملت في معهد البحوث والدراسات الدولية، وتعاونت مع مؤسسة "الحضور السويسري". ومنذ عام 2016، أعمل في سويس إنفو.



مقالات أخرى للكاتب ( القسم الإيطا



English en The Swiss national anthem: outdated but resilient طالع المزيدThe Swiss national anthem: outdated but resilien

Deutsch de Was man zur Schweizer Nationalhymne wissen muss طالع المزيدWas man zur Schweizer Nationalhymne wissen mus

Français fr Le Cantique suisse: un hymne désuet, peut-être, mais coriace طالع المزيدLe Cantique suisse: un hymne désuet, peut-être, mais coriac

Italiano it Salmo svizzero: un inno desueto, forse, ma coriaceo الأصلي طالع المزيدSalmo svizzero: un inno desueto, forse, ma coriace

Português pt O hino nacional suíço: desatualizado, mas resistente طالع المزيدO hino nacional suíço: desatualizado, mas resistent Русский ru Почему ((Швейцарский псалом)) поют, несмотря ни на что طالع المزيدПочему ((Швейцарский псалом)) поют, несмотря ни на чт

هل سبق أن كنت تغني مع مجموعة، وفجأة تسمع صوتًا يخطئ في الكلمات؟ يحدث هذا الموقف كثيرًا في سويسرا عند أداء النشيد الوطني، بسبب تعدّد اللغات.

المزيد المزيد للاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي

اشترك.ي الآن في النشرة الإخبارية واحصل.ي على أبرز تحليلات الصحف السويسرية لآخر المستجدات في العالم العربي!

طالع المزيدللاشتراك في العرض الصحفي الأسبوع

وعلى عكس البلدان الأخرىرابط خارجي ، يحدث كثيرًا في سويسرا، اختيار البعض عدم المشاركة أصلًا في تأدية النشيد. فمثلًا، تظلُّ شفاه المنتخب الوطني السويسري للرجال في كرة القدم، أو على الأقل معظمه، مطبقة قبل المباريات، على خلاف لاعبات المنتخب النسائي، اللواتي أظهرن، في بطولة كأس أوروبا الأخيرة، استعدادًا أكبر لأداء النشيد السويسري مقارنةً بزملائهن الرجال.

محتويات خارجية

وفي يونيو، سألت قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالإيطالية (RSI) فالون بهرامي، لاعب كرة القدم السابق (صاحب الخصلات الشقراء في ذلك الفيديو من مونديال 2018)، عن سبب عدم مشاركته في أداء النشيد الوطني. فأجاب بثلاثة مبررات لصمته: ارتباك الخصوم عند سماع لغات مختلفة، وضعف مهاراته الغنائية، وعدم تذكّره لكلمات النشيد.

وبهرامي ليس الوحيد في سويسرا، الذي لا يتذكّر الكلمات. فحتى حفظ المقطع الأول من النشيد، عن ظهر قلب، هو مهارة نادرة في البلاد. وقد اعترف الرئيس السويسري السابق، موريتس لوينبرغر، بأنه غالبًا“ما كان يحرّك شفتيه فقط، دون حفظ الأبيات المكررة”.

ولو يرحل صدى اعتراف لوينبرغر عبر الزمن إلى القرن التاسع عشر، لما كان سيسعد ليونهارد فيدمِر، مؤلف كلمات النشيد، ولا ألبريك تسفيزيغ، واضع ألحانه.

نشيد وُلد من صداقة غير عادية

كان فيدمِر وتسفيزيغ، ينتميان إلى عالمين متباعدين. فكان الأول تقدميًّا ليبراليًّا راديكاليًّا، ومن أتباع الديانة البروتستانتية، أما الثاني فكان راهبًا سيسترسيًّا. ومع ذلك، نشأت بينهما صداقة وطيدة. فكان فيدمر، الذي كان يدير متجرًا لبيع الآلات الموسيقية يتردّد إليه الراهب، شاعرًا أيضًا. وفي عام 1841، طلب من تسفيزيغ تلحين إحدى قصائده.

مدوَّنة النشيد الوطني السويسري الموسيقيّة محفوظة في المكتبة الوطنية في برن. المكتبة الوطنية السويسرية

أعاد الراهب استخدام ترنيمة طقسية، كان قد ألّفها قبل عدة أعوام. والنتيجة: النشيد السويسري (“عندما يطلع الفجر الأشقر”)، وهو نشيد يجمع بين الله، والجبال، ونور الصباح في مزيج روحاني ووطني. لقد نال هذا العمل إعجاب الناس، وانتشر تلقائيًّا، وسرعان ما بدأت ألحانه تتردَّد في الفعاليات الوطنية. ولكن استغرق تحوّله إلى نشيد وطني عقودًا.

ففي البداية وقبل انتشار الإذاعة والتلفزيون، كانت الأناشيد (ليس في سويسرا فقط) تتردَّد، غالبًا، في المناسبات الرسمية فقط. ونظرًا لعدم وصولها إلى جمهور كبير، لم يكن إعلانها رسميًّا ضمن أولويات السلطات. وقد شددَّت الحكومة الفدرالية مرارًا على أن فرض نشيد وطني ليس من ضمن صلاحياتها.

وعلاوة على ذلك، كان للنشيد الوطني السويسري منافس يُغنَّى أيضًا في المناسبات الرسمية: نشيد“تنادينا يا وطن”، من تأليف الشاعر وأستاذ الفلسفة، يوهان رودولف فيس.

حفظ الله النشيد الوطني السويسري

كان النصّان مختلفين تمامًا. وبغض النظر عن الترجمات غير الحرفية من النسخة الأصلية بالألمانية، يمكن تلخيص محتوى المقطع الأول من مزمور فيدمِر/ تسفيزيغ، كما يلي: يبث جمال جبال الألب المغمورة بنور الصباح إيمانًا عظيمًا، ورغبة في الدعاء من أجل الوطن.

أما قصيدة فيس، فكانت أوضح من حيث المضمون، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:“آه، ما أجمل أن تموت فداءً للوطن! ذلك مُناي، وغاية مطلبي”.

واعتمادًا على السياق الجيوسياسي الدولي، كان الحظ يميل أحيانًا إلى أحد النشيدين دون الآخر. وفي عام 1961، وبعد أن طُلب من الحكومة مجددًا اتخاذ قرار بهذا الخصوص، قررت اعتماد“عندما يطلع الفجر الأشقر”، كنشيد وطني مؤقّت. وقد استمرّ هذا الوضع المؤقّت 20 عامًا، إلى أن أصبح النشيد رسميًّا في 1 أبريل 1981.

ولكنّ ما رجّح كفّة الاختيار لم يكن الروح السلمية التي كانت تسود آنذاك، بل كان هناك سبب موسيقي.

فكان نشيد“تنادينا يا وطن” يُغنّى على لحن“فليحفظ الله الملك.ة”، وهو أمر كان شائعًا في عدد من الدول (على سبيل المثال، لا يزال نشيد ليختنشتاين يتطابق موسيقيًا مع النشيد البريطاني حتى يومنا هذا). ولكن بدأ ذلك يسبّب إحراجًا كبيرًا خلال الفعاليات الرياضية الدولية.

المزيد المزيد الموجز الثقافي من سويس إنفو

مقابلات ونقاشات وآخر التطورات: بتسجيلك، ستجد.ين النشاط الثقافي السويسري وأحداثه مبوّبة بشكل منظّم في صندوق بريدك.

طالع المزيدالموجز الثقافي من سويس إنف محاولات للتغيير

لا يزال بعض أفراد الأجيال الأكبر سنًا يبدون امتعاضًا من هذا القرار. لكن ليس الحنين إلى نشيد“تنادينا يا وطن” السبب الوحيد الدافع بالبعض إلى عدم تقدير النشيد الوطني الحالي.

ففي عام 2004، قدّمت النائبة الاشتراكية، مارغريت كينر نيليـن، مقترحًا لتحديث النشيد. فقد اعتبرته قوميًا للغاية، ومعقدًا، ومبالغًا، ومعاديًا للنساء والأجانب. ولكن، سرعان ما سُحب المقترح بسبب معارضته الشديدة في البرلمان.

وبعد نحو عشر سنوات، حاولت الجمعية السويسرية للمصلحة العامة تغيير النشيد من جديد، من خلال إطلاق مسابقة لتغيير كلماته. واعتبرت أنها لم تعد معروفة لدى السكان، ولا تعكس القيم الراهنة في البلد.

وعن دافع هذه المسابقة، تحدَّثت سويس إنفو (Swissinfo) إلى جان-دانيال غيربر، رئيس الجمعية. فقال:“عندما ترى كيف تحفظ العامة النشيد الوطني في البلدان الأخرى عن ظهر قلب، وتنشده بشغف وفرح، عندها تدرك أن لدينا مشكلة في سويسرا”.

وفي سبتمبر 2015 ، أعلنت الجمعية الفائز بالمسابقة. وللمصادفة، كان يحمل اسم عائلة“فيدمر”، مثل مؤلف النص الأصلي. واستبدل ورنر فيدمر، القادم من كانتون أرغاو، المرجعيات الدينية بقيم دستورية حديثة من بينها“الوحدة في التنوّع”.

نسخة فيرنر فيدمر التي تضمّنت بيتًا شعريًا يوحّد اللغات الوطنية الأربع :

محتويات خارجية

ومع وجود نص جديد ودعم 250 شخصية بارزة، من بينهم وزراء ووزيرات سابقون.ات في الحكومة الفدرالية (من بينهم موريتس لوينبرغر)، كان أمام الجمعية السويسرية للمصلحة العامة عقبة أخيرة فقط: تعليم النشيد الجديد، ونشره في جميع أنحاء البلاد.

ولكن، فشل المشروع فشلًا ذريعًا؛ فمن بين 2،300 بلدية تلقَّت الدعوة للترويج للنشيد الجديد في مناسبة العيد الوطني، لم تستجب سوى نحو عشرين بلدية.

وفي انتظار محاولة التغيير التالية، وربما حتى بعد ذلك، سيبقى النشيد الوطني السويسري على حاله. فحتى لو لم يكن عصريًّا، يمكن القول إنه يمثّل سويسرا وسياستها جيّدًا؛ فأولًا، هو بطيء، وثانيًا؛ ككثير من القوانين المعتمَدة من البرلمان تمامًا، يُمثل الحل المؤدّي إلى أقل قدر ممكن من الاستياء الجماعي.

تحرير: دانييلي مارياني

ترجمة: إيفون صعيبي

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحو 19 نوفمبر 2024 53 إعجاب 36 تعليق عرض المناق