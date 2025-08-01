نيويورك تغرق .. فيضانات مدمرة تضرب الساحل الشرقي للمرة الثانية! - فيديو
خبرني - واجه سكان مدينة نيويورك ومناطق شمال شرق الولايات المتحدة فيضانات مفاجئة للمرة الثانية خلال أسبوعين، حيث ضربت عواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة الساحل الشرقي.
وتم إرسال بعض العاملين في نيويورك ونيوجيرسي إلى منازلهم مبكرا ظهر أمس الخميس قبل ساعة الذروة المسائية. وحثت وكالة إدارة الطوارئ في المدينة الناس على تجنب السفر غير الضروري، محذرة من احتمالية حدوث فيضانات في الشوارع والأقبية ووسائل النقل العام. فيما أعلنت حالة الطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي مع وصول العواصف.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول: "أحث جميع سكان نيويورك على البقاء متيقظين، ومتابعة آخر التطورات، واتخاذ الحذر حيث نتوقع هطول أمطار غزيرة مع احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة. وتقف الوكالات الحكومية على أهبة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة والفيضانات المحلية، وسيتم مراقبة الوضع في الوقت الحقيقي لضمان سلامة جميع سكان نيويورك في مسار العاصفة".
وأوقفت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية حركة المسافرين في نيويورك والمناطق المحيطة. وألغيت أو تأخرت مئات الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطارات نيوارك ولاغوارديا وجي إف كيه.
وسجل مطارا "جي إف كيه" ونيوارك تأخيرا متوسطه ثلاث ساعات ونصف، بينما شهد مطار لاغوارديا تأخيرا لمدة ساعتين ونصف بسبب الأحوال الجوية.
ووفقا لرئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة كارول، تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة بعد أن علق طفل في مصرف للعواصف في جبل آيري بولاية ماريلاند.
حاكم نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد أن غمرت مياه الفيضانات المدينة.— خبرني - khaberni (@khaberni) August 1, 2025
مياه الفيضانات تغمر مترو الأنفاق في نيويورك ، وتحول الشوارع إلى أنهار.— خبرني - khaberni (@khaberni) August 1, 2025
محطة نيويورك تغرق في المياه مع إعلان حالة الطوارئ وتوقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة على المدينة— خبرني - khaberni (@khaberni) August 1, 2025
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