استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو وتراجع جماعي للأسهم الأوروبية

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو وتراجع جماعي للأسهم الأوروبية
عمان الأول من آب (بترا)- كشفت بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الجمعة، عن استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2 بالمئة خلال شهر تموز، وهو المستوى نفسه الذي سجله في حزيران.
وتأتي أرقام التضخم في منطقة اليورو بعد مؤشرات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة، وهي نسبة أفضل من المتوقع، في الربع الثاني. ومع ذلك، فإنها أقل بكثير من نسبة النمو البالغة 0.6 بالمئة في الربع الأول، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
في سياق منفصل، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً جماعياً خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأميركية على العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة والتي تتضمن 15 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.68 نقطة أو بنسبة 0.86 بالمئة إلى مستوى 541.43 نقطة.
كما هبط مؤشر داكس الألماني 301 نقطة أو بنسبة 1.25 بالمئة إلى مستوى 23764.09 نقطة.
وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 41.42 نقطة أو بنسبة 0.45 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9091.61 نقطة، في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 100.20 نقطة أو بنسبة 1.29 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7671.77 نقطة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
01/08/2025 12:53:20
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