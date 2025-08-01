  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو وتراجع جماعي للأسهم الأوروبية

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو وتراجع جماعي للأسهم الأوروبية

2025-08-01 06:11:17
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من آب (بترا)- كشفت بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الجمعة، عن استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2 بالمئة خلال شهر تموز، وهو المستوى نفسه الذي سجله في حزيران.
وتأتي أرقام التضخم في منطقة اليورو بعد مؤشرات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة، وهي نسبة أفضل من المتوقع، في الربع الثاني. ومع ذلك، فإنها أقل بكثير من نسبة النمو البالغة 0.6 بالمئة في الربع الأول، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
في سياق منفصل، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً جماعياً خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأميركية على العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة والتي تتضمن 15 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.68 نقطة أو بنسبة 0.86 بالمئة إلى مستوى 541.43 نقطة.
كما هبط مؤشر داكس الألماني 301 نقطة أو بنسبة 1.25 بالمئة إلى مستوى 23764.09 نقطة.
وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 41.42 نقطة أو بنسبة 0.45 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9091.61 نقطة، في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 100.20 نقطة أو بنسبة 1.29 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7671.77 نقطة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
01/08/2025 12:53:20

آخر الأخبار استطلاع: تراجع ثقة قادة الأعمال في الاقتصاد البريطاني لأدنى مستوى منذ 20 استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو وتراجع جماعي للأسهم الأوروب تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة استثمار في مستقبل الأسرة والمجت مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي وبلجيكا لتعزيز العلاقات البرلماني 4 شهداء بغارات إسرائيلية على ل عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN01082025000117011021ID1109872461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث