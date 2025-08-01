استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو وتراجع جماعي للأسهم الأوروبية

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عمان الأول من آب (بترا)- كشفت بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الجمعة، عن استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2 بالمئة خلال شهر تموز، وهو المستوى نفسه الذي سجله في حزيران.

وتأتي أرقام التضخم في منطقة اليورو بعد مؤشرات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة، وهي نسبة أفضل من المتوقع، في الربع الثاني. ومع ذلك، فإنها أقل بكثير من نسبة النمو البالغة 0.6 بالمئة في الربع الأول، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

في سياق منفصل، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً جماعياً خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأميركية على العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة والتي تتضمن 15 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.68 نقطة أو بنسبة 0.86 بالمئة إلى مستوى 541.43 نقطة.

كما هبط مؤشر داكس الألماني 301 نقطة أو بنسبة 1.25 بالمئة إلى مستوى 23764.09 نقطة.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 41.42 نقطة أو بنسبة 0.45 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9091.61 نقطة، في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 100.20 نقطة أو بنسبة 1.29 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7671.77 نقطة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

01/08/2025 12:53:20





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