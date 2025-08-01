استطلاع: تراجع ثقة قادة الأعمال في الاقتصاد البريطاني لأدنى مستوى منذ 2016

استطلاع: تراجع ثقة قادة الأعمال في الاقتصاد البريطاني لأدنى مستوى منذ 2016
لندن الأول من آب (بترا)- أظهر استطلاع رأي أجراه معهد المديرين في المملكة المتحدة (IoD) ، أن المديرين التنفيذيين البريطانيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن اقتصاد المملكة المتحدة الآن مما كانوا عليه بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو بداية جائحة كوفيد.
ونقلت صحيفة الـ"فايننشال تايمز" عن المعهد، أن أكثر من 80 بالمئة من قادة الأعمال الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم متشائمون جدا بشأن آفاق الاقتصاد خلال العام المقبل، في أسوأ قراءة منذ بدء المسح الشهري في تموز 2016.
وأرجع المعهد هذا الانخفاض القياسي في مؤشر الثقة الاقتصادية (الذي بلغ -72) إلى مخاوف متزايدة من ارتفاع التكاليف، واحتمال فرض الحكومة البريطانية ضرائب جديدة في موازنة الخريف المقبلة، إلى جانب تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية.
ورغم توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2 بالمئة هذا العام، فإن المعهد حذّر من أن الأجواء الضبابية و"شائعات الضرائب" دفعت العديد من الشركات إلى تجميد خطط الاستثمار والتوظيف.
--(بترا)
رش/م د/أس
01/08/2025 12:53:44
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