  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
استطلاع: تراجع ثقة قادة الأعمال في الاقتصاد البريطاني لأدنى مستوى منذ 2016

استطلاع: تراجع ثقة قادة الأعمال في الاقتصاد البريطاني لأدنى مستوى منذ 2016

2025-08-01 06:11:17
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن الأول من آب (بترا)- أظهر استطلاع رأي أجراه معهد المديرين في المملكة المتحدة (IoD) ، أن المديرين التنفيذيين البريطانيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن اقتصاد المملكة المتحدة الآن مما كانوا عليه بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو بداية جائحة كوفيد.
ونقلت صحيفة الـ"فايننشال تايمز" عن المعهد، أن أكثر من 80 بالمئة من قادة الأعمال الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم متشائمون جدا بشأن آفاق الاقتصاد خلال العام المقبل، في أسوأ قراءة منذ بدء المسح الشهري في تموز 2016.
وأرجع المعهد هذا الانخفاض القياسي في مؤشر الثقة الاقتصادية (الذي بلغ -72) إلى مخاوف متزايدة من ارتفاع التكاليف، واحتمال فرض الحكومة البريطانية ضرائب جديدة في موازنة الخريف المقبلة، إلى جانب تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية.
ورغم توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2 بالمئة هذا العام، فإن المعهد حذّر من أن الأجواء الضبابية و"شائعات الضرائب" دفعت العديد من الشركات إلى تجميد خطط الاستثمار والتوظيف.
--(بترا)
رش/م د/أس
01/08/2025 12:53:44

آخر الأخبار استطلاع: تراجع ثقة قادة الأعمال في الاقتصاد البريطاني لأدنى مستوى منذ 20 استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو وتراجع جماعي للأسهم الأوروب تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة استثمار في مستقبل الأسرة والمجت مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي وبلجيكا لتعزيز العلاقات البرلماني 4 شهداء بغارات إسرائيلية على ل عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN01082025000117011021ID1109872460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث