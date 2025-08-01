استطلاع: تراجع ثقة قادة الأعمال في الاقتصاد البريطاني لأدنى مستوى منذ 2016

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من آب (بترا)- أظهر استطلاع رأي أجراه معهد المديرين في المملكة المتحدة (IoD) ، أن المديرين التنفيذيين البريطانيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن اقتصاد المملكة المتحدة الآن مما كانوا عليه بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو بداية جائحة كوفيد.

ونقلت صحيفة الـ"فايننشال تايمز" عن المعهد، أن أكثر من 80 بالمئة من قادة الأعمال الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم متشائمون جدا بشأن آفاق الاقتصاد خلال العام المقبل، في أسوأ قراءة منذ بدء المسح الشهري في تموز 2016.

وأرجع المعهد هذا الانخفاض القياسي في مؤشر الثقة الاقتصادية (الذي بلغ -72) إلى مخاوف متزايدة من ارتفاع التكاليف، واحتمال فرض الحكومة البريطانية ضرائب جديدة في موازنة الخريف المقبلة، إلى جانب تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية.

ورغم توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2 بالمئة هذا العام، فإن المعهد حذّر من أن الأجواء الضبابية و"شائعات الضرائب" دفعت العديد من الشركات إلى تجميد خطط الاستثمار والتوظيف.

--(بترا)

رش/م د/أس

01/08/2025 12:53:44





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