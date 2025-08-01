مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي وبلجيكا لتعزيز العلاقات البرلمانية
القاهرة الأول من آب (بترا)- اتفق البرلمان العربي مع مجلسي النواب والشيوخ البلجيكيين على التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية بين البرلمان العربي وغرفتي البرلمان البلجيكي، بحيث تضع هذه المذكرة إطار مؤسسي ومنتظم للعلاقات البرلمانية بين بلجيكا والدول العربية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي مع بيتر دي روفر رئيس مجلس النواب البلجيكي وفنسنت بلونديل رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي، بمدينة جنيف، وذلك على هامش مشاركتهم في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا.
وخلال اللقاء، ثمن رئيس البرلمان العربي مواقف بلجيكا المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مملكة بلجيكا تعد من القوى الأوروبية الفاعلة والمؤثرة، لاسيما وأنها تستضيف المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبي، مما يعني أن مواقفها وكلمتها مؤثرة ولها وزنها وثقلها على المستوى السياسي أوروبيا وعالميا.
وقال اليماحي، نحن لا ننتظر من بلجيكا فقط أن تعترف رسميا بدولة فلسطين، بل نتطلع لأن يكون لها مواقف قوية وضاغطة داخل الاتحاد الأوروبي وداخل البرلمان الأوروبي لوقف الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وقيادة حراك أوروبي جماعي للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية".
ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب البلجيكي، أن موقف بلاده من حل الدولتين ثابت، مشيرا إلى أن كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ببلجيكا أصدرا قرارا مشتركا مؤخرا يطالبان فيه بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودائم إلى قطاع غزة دون أية عراقيل من جانب الاحتلال.
وبدوره، أكد رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي، أن تصريحات ملك بلجيكا بأن ما يحدث في قطاع غزة عار على الإنسانية، تعكس الموقف العام لبلجيكا وشعبها تجاه ما يحدث من جرائم في قطاع غزة، مشددا على أنه لم يعد من المقبول السكوت أكثر من ذلك على جرائم الاحتلال في غزة، التي يجب أن تتوقف فورا وبدون أية شروط أو قيود.
--(بترا)
م.ر/م ق/أس
01/08/2025 12:27:33
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