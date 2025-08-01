مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي وبلجيكا لتعزيز العلاقات البرلمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من آب (بترا)- اتفق البرلمان العربي مع مجلسي النواب والشيوخ البلجيكيين على التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية بين البرلمان العربي وغرفتي البرلمان البلجيكي، بحيث تضع هذه المذكرة إطار مؤسسي ومنتظم للعلاقات البرلمانية بين بلجيكا والدول العربية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي مع بيتر دي روفر رئيس مجلس النواب البلجيكي وفنسنت بلونديل رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي، بمدينة جنيف، وذلك على هامش مشاركتهم في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا.

وخلال اللقاء، ثمن رئيس البرلمان العربي مواقف بلجيكا المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مملكة بلجيكا تعد من القوى الأوروبية الفاعلة والمؤثرة، لاسيما وأنها تستضيف المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبي، مما يعني أن مواقفها وكلمتها مؤثرة ولها وزنها وثقلها على المستوى السياسي أوروبيا وعالميا.

وقال اليماحي، نحن لا ننتظر من بلجيكا فقط أن تعترف رسميا بدولة فلسطين، بل نتطلع لأن يكون لها مواقف قوية وضاغطة داخل الاتحاد الأوروبي وداخل البرلمان الأوروبي لوقف الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وقيادة حراك أوروبي جماعي للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية".

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب البلجيكي، أن موقف بلاده من حل الدولتين ثابت، مشيرا إلى أن كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ببلجيكا أصدرا قرارا مشتركا مؤخرا يطالبان فيه بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودائم إلى قطاع غزة دون أية عراقيل من جانب الاحتلال.

وبدوره، أكد رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي، أن تصريحات ملك بلجيكا بأن ما يحدث في قطاع غزة عار على الإنسانية، تعكس الموقف العام لبلجيكا وشعبها تجاه ما يحدث من جرائم في قطاع غزة، مشددا على أنه لم يعد من المقبول السكوت أكثر من ذلك على جرائم الاحتلال في غزة، التي يجب أن تتوقف فورا وبدون أية شروط أو قيود.

--(بترا)

م.ر/م ق/أس

01/08/2025 12:27:33