شركات التكنولوجيا.. التنافس يحتدم بنتائج قوية للأرباح

شركات التكنولوجيا.. التنافس يحتدم بنتائج قوية للأرباح
تصدر المشهد هذا الربع ألفابت، الشركة الأم لـ((غوغل))، التي سجلت صافي أرباح بلغ نحو 28 مليار دولار، مرتفعاً بنحو 19% على أساس سنوي، بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات السحابة والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وسارت مايكروسوفت على نهج مماثل، محققة أرباحا فصلية بلغت 27.2 مليار دولار، بارتفاع يقارب 24% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مدعومة بتوسع خدمات ((أزور)) السحابية وإقبال المؤسسات على أدوات ((كوبيلوت)) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
أما آبل، فرغم الضغوط الناتجة عن التوترات التجارية والرسوم الجمركية الجديدة، فقد تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغ 23.3 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بنحو 5%، لتؤكد استمرار قوة مبيعات أجهزتها وخدماتها الرقمية.
في المقابل، قفزت أرباح ميتا بلاتفورمز، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام، إلى نحو 18.34 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا لافتا بنسبة 36% على أساس سنوي، مدعومة بازدهار سوق الإعلانات الرقمية التي عززتها تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في منصاتها.
وفي قطاع صناعة الرقائق، حققت شركة TSMC التايوانية أداءً قياسيًا بصافي أرباح وصل إلى نحو 13.5 مليار دولار، مرتفعًا بأكثر من 61% عن الفترة ذاتها من 2024، مستفيدة من الطفرة العالمية في الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة.
وعلى النقيض من ذلك، تكبدت سامسونغ للإلكترونيات تراجعًا حادًا في أرباحها الفصلية إلى نحو 3.3 مليارات دولار، بانخفاض يناهز 56%، بسبب ضعف سوق الذاكرة الرقمية وتباطؤ الطلب على بعض وحدات الرقائق التقليدية.
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