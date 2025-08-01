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شركات التكنولوجيا.. التنافس يحتدم بنتائج قوية للأرباح

شركات التكنولوجيا.. التنافس يحتدم بنتائج قوية للأرباح

2025-08-01 06:01:16
(MENAFN- Al-Bayan) شهدت شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ واصلت معظمها تسجيل نمو قوي مدعومة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

تصدر المشهد هذا الربع ألفابت، الشركة الأم لـ((غوغل))، التي سجلت صافي أرباح بلغ نحو 28 مليار دولار، مرتفعاً بنحو 19% على أساس سنوي، بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات السحابة والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وسارت مايكروسوفت على نهج مماثل، محققة أرباحا فصلية بلغت 27.2 مليار دولار، بارتفاع يقارب 24% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مدعومة بتوسع خدمات ((أزور)) السحابية وإقبال المؤسسات على أدوات ((كوبيلوت)) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.


أما آبل، فرغم الضغوط الناتجة عن التوترات التجارية والرسوم الجمركية الجديدة، فقد تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغ 23.3 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بنحو 5%، لتؤكد استمرار قوة مبيعات أجهزتها وخدماتها الرقمية.

في المقابل، قفزت أرباح ميتا بلاتفورمز، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام، إلى نحو 18.34 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا لافتا بنسبة 36% على أساس سنوي، مدعومة بازدهار سوق الإعلانات الرقمية التي عززتها تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في منصاتها.

وفي قطاع صناعة الرقائق، حققت شركة TSMC التايوانية أداءً قياسيًا بصافي أرباح وصل إلى نحو 13.5 مليار دولار، مرتفعًا بأكثر من 61% عن الفترة ذاتها من 2024، مستفيدة من الطفرة العالمية في الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة.

وعلى النقيض من ذلك، تكبدت سامسونغ للإلكترونيات تراجعًا حادًا في أرباحها الفصلية إلى نحو 3.3 مليارات دولار، بانخفاض يناهز 56%، بسبب ضعف سوق الذاكرة الرقمية وتباطؤ الطلب على بعض وحدات الرقائق التقليدية.

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