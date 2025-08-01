البورصات الآسيوية والأوروبية تتراجع بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية جديدة

خبرني - تراجعت الأسهم الآسيوية والأوروبية اليوم الجمعة مع تقييم الأسواق لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على 68 دولة والاتحاد الأوروبي، ستسري خلال سبعة أيام.

أوروبا:

وفيما يلي قراءة أبرز الأسواق الأوروبية في تمام الساعة 11:25:



انخفاض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.5% إلى 23705.17 نقطة.

تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.59% إلى 7648.46 نقطة. انخفاض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.62% إلى 9076.45 نقطة.

آسيا:



تراجع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 0.7% إلى 40797.96 نقطة.

انخفاض مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 3.5% ليصل إلى 3132.12 نقطة.

تراجع مؤشر "سانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.8% إلى 24584.86 نقطة.

انخفاض مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 3554.67 نقطة.

تراجع مؤشر "إس أند بي إيه إس إكس 200" في أستراليا بنسبة 0.9% إلى 8666.70 نقطة. هبط مؤشر "تايكس" في تايوان بنسبة 0.5% إلى 23434.378 نقطة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتصبح سارية المفعول خلال سبعة أيام.

وجاءت الخطوة بعد سلسلة من الأنشطة المتعلقة بالرسوم الجمركية في الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع مختلف الدول والتكتلات قبل الموعد النهائي، الذي حدده الرئيس في الأول من أغسطس الجاري، وسيجري تطبيق الرسوم الجمركية في 7 أغسطس الجاري.