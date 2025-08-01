البورصات الآسيوية والأوروبية تتراجع بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية جديدة

البورصات الآسيوية والأوروبية تتراجع بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية جديدة
خبرني - تراجعت الأسهم الآسيوية والأوروبية اليوم الجمعة مع تقييم الأسواق لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على 68 دولة والاتحاد الأوروبي، ستسري خلال سبعة أيام.
أوروبا:
وفيما يلي قراءة أبرز الأسواق الأوروبية في تمام الساعة 11:25:
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انخفاض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.5% إلى 23705.17 نقطة.
تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.59% إلى 7648.46 نقطة.
انخفاض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.62% إلى 9076.45 نقطة.
آسيا:
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تراجع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 0.7% إلى 40797.96 نقطة.
انخفاض مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 3.5% ليصل إلى 3132.12 نقطة.
تراجع مؤشر "سانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.8% إلى 24584.86 نقطة.
انخفاض مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 3554.67 نقطة.
تراجع مؤشر "إس أند بي إيه إس إكس 200" في أستراليا بنسبة 0.9% إلى 8666.70 نقطة.
هبط مؤشر "تايكس" في تايوان بنسبة 0.5% إلى 23434.378 نقطة.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتصبح سارية المفعول خلال سبعة أيام.
وجاءت الخطوة بعد سلسلة من الأنشطة المتعلقة بالرسوم الجمركية في الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع مختلف الدول والتكتلات قبل الموعد النهائي، الذي حدده الرئيس في الأول من أغسطس الجاري، وسيجري تطبيق الرسوم الجمركية في 7 أغسطس الجاري.
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