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وفيات الجمعة 1-8-2025

وفيات الجمعة 1-8-2025

2025-08-01 05:14:36
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة :

خلدون محمد عقلة المومني

أيهم بسام خالد الشوره

فراس طلال مخلد الرياشات

محمد سلمان سعد

جبر علي موسى بوادي

صباح شاهر فایز حتاحت

عريفة أحمد عبد الرحمن الرمحي

حنا إبراهيم حنا سابا

زهرة محمود القواسمة

أحمد حمد سالم المومني

رباب شاهر العزب

ماجدة حنا جريس بقاعين

غازي حسن زيادة الساريسي

راضي برهم خليفة الزيادات

إنا لله وإنا إليه راجعون .

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