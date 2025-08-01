وفيات الجمعة 1-8-2025
خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة :
خلدون محمد عقلة المومني
أيهم بسام خالد الشوره
فراس طلال مخلد الرياشات
محمد سلمان سعد
جبر علي موسى بوادي
صباح شاهر فایز حتاحت
عريفة أحمد عبد الرحمن الرمحي
حنا إبراهيم حنا سابا
زهرة محمود القواسمة
أحمد حمد سالم المومني
رباب شاهر العزب
ماجدة حنا جريس بقاعين
غازي حسن زيادة الساريسي
راضي برهم خليفة الزيادات
إنا لله وإنا إليه راجعون .
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