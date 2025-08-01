الفنتانيل ذريعة.. أول رد من كندا على الرسوم الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) عبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خيبة أمله بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة على المنتجات خارج نطاق اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تُعد هذه الخطوة، التي ربطتها واشنطن جزئيا بما وصفته بتقاعس كندا عن وقف تهريب الفنتانيل، أحدث تصعيد في حرب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب منذ أشهر بعد توليه السلطة.

وقال كارني في منشور على إكس إن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤثر بشدة على الأخشاب والصلب والألمنيوم والسيارات. وتعهد باتخاذ إجراءات لحماية الوظائف الكندية وشراء السلع المحلية والاستثمار في القدرة التنافسية الصناعية وتنويع أسواق التصدير.

وأضاف كارني أن الولايات المتحدة، لتبرير خطوتها، عزت القرار إلى تدفق الفنتانيل عبر الحدود، على الرغم من أن كندا لا تمثل سوى واحد بالمئة من تلك التدفقات، وأنها تعمل جاهدة على تقليل كمياته بشكل أكبر.