الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 3 سنوات بعد رسوم ترامب

MENAFN - Al-Bayan) يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نحو ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ حافظ على زخمه اليوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معدلات رسوم جمركية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين.

واستفاد الدولار أيضا من عوامل غير تجارية، إذ لامس الين أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار مواصلا الانخفاض الذي شهده أمس الخميس بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع أسعار الفائدة.

وسجل الين 150.46 للدولارا في أحدث تعاملات بعد أن انخفض إلى أضعف مستوى له منذ 28 مارس عند 150.915 للدولارا في وقت سابق من اليوم الجمعة.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى الارتفاع 2.4 بالمئة هذا الأسبوع، ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ الارتفاع 3.1 بالمئة في سبتمبر 2022.

وصعد المؤشر اليوم إلى 100.14، مسجلا أعلى مستوى منذ 29 مايو .

وتأثرت عملات بعض الدول نتيجة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة عليها أكثر من غيرها.

وتراجع الدولار الكندي 0.12 بالمئة إلى 1.3872 مقابل نظيره الأمريكي، مسجلا أدنى مستوى منذ 22 مايو ، بعد أن فرض ترامب على كندا ضريبة 35 بالمئة بدلا من 25 بالمئة التي هدد بها في وقت سابق.

وهبط الفرنك السويسري بما يصل إلى 0.26 بالمئة إلى 0.8120 للدولار بعد أن حدد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية عند 39 بالمئة ارتفاعا من 31 بالمئة ألمح إليها سابقا.

واجتاحت موجة بيع الأسواق الناشئة الآسيوية مع تداعيات الرسوم الجمركية التي امتدت إلى المنطقة. وتراجع البيزو الفلبيني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، وسجل الدولار التايواني أدنى مستوى منذ أوائل يونيو . وهبط الوون الكوري الجنوبي إلى مستويات لم يشهدها منذ منتصف مايو‭‭.

واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين تقريبا قرب 1.1428 دولار، إذ لا يزال متأثرا بما تعتبره الأسواق اتفاقية تجارية غير متوازنة مع واشنطن. ولم يبتعد اليورو كثيرا عن مستوى 1.1401 دولار الذي سجله يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ 10 يونيو .

وقال مايك هولاهان المدير في شركة إليكتوس فاينانشال في أوكلاند "على المدى القصير، يمكن القول إن الدولار سيرتفع أكثر... اكتسحت أخبار الرسوم الجمركية معظم الأسواق".

وأضاف "الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو إعادة تقييم اليورو بالخفض. والنتيجة النهائية هي أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشكل عائقا إضافيا أمام اليورو".

وسرعان ما تعرضت اتفاقية التجارة الإطارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي أبرمت يوم الأحد، لانتقادات من قادة فرنسا ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، باعتبارها غير عادلة بالنسبة لأوروبا.

وحافظ الدولار على قوته على الرغم من مواصلة ترامب لهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الليلة الماضية. ووصف ترامب باول بأنه رئيس "سيئ" للبنك المركزي، كما وصف قراره بتعيين باول في المنصب بأنه كان "خطأ".

وأدت تهديدات ترامب المتكررة بإقالة باول ودعواته لمجلس الاحتياطي لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير إلى التشكيك في استقلالية البنك المركزي، مما أضر بالدولار في الأشهر القليلة الماضية.

وتجاهل البنك المركزي هذا الضغط يوم الأربعاء بإبقاء سياسته النقدية دون تغيير، مشيرا إلى "ارتفاع طفيف" في التضخم وإلى "قوة" سوق العمل.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

ويتوقع الاقتصاديون انخفاض نمو التوظيف إلى 110 آلاف وظيفة جديدة في يوليو تموز، من 147 ألف وظيفة جديدة في الشهر السابق، وهو تباطؤ ملحوظ، ولكن من غير المتوقع أن يكون مثيرا للقلق بشكل خاص.