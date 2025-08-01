  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مؤشر فوتسي 100 يفتتح تداولاته على انخفاض متأثراً بالرسوم الأميركية

مؤشر فوتسي 100 يفتتح تداولاته على انخفاض متأثراً بالرسوم الأميركية

2025-08-01 05:08:19
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن الأول من آب (بترا)- افتتحت سوق الأسهم البريطانية تعاملاتها اليوم الجمعة على تراجع، حيث هبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بأكثر من 0.5 بالمئة، أي ما يعادل 50 نقطة، ليصل إلى 9082 نقطة، متخليا عن مستوياته القياسية التي حققها يوم أمس.
ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، يأتي هذا التراجع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد من الشركاء التجاريين، ما أثار حالة من الحذر في الأسواق العالمية، رغم أن ردود الفعل ظلت محدودة نسبيا.
ونقلت الصحيفة عن محلل الأسواق لدى شركة IG توني سيكامور، قوله إن "ردود الأفعال في السوق على الرسوم الجديدة كانت هادئة نسبيا، ويُعزى ذلك إلى التوصل مؤخرا لاتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، مما خفف من وطأتها".
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
01/08/2025 11:47:50

آخر الأخبار تراجع الأسهم الآسيوية بعد الرسوم الأميركية الجدي ثقافة عجلون تواصل تنفيذ برامجها لتعزيز الحراك الثقافي والابدا مؤشر "فوتسي 100" يفتتح تداولاته على انخفاض متأثراً بالرسوم الأميركي الأردن يرحب بالبيان المشترك لعدة دول تؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطين شهداء وجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غ عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN01082025000117011021ID1109872277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث