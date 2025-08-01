مؤشر فوتسي 100 يفتتح تداولاته على انخفاض متأثراً بالرسوم الأميركية

مؤشر فوتسي 100 يفتتح تداولاته على انخفاض متأثراً بالرسوم الأميركية
لندن الأول من آب (بترا)- افتتحت سوق الأسهم البريطانية تعاملاتها اليوم الجمعة على تراجع، حيث هبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بأكثر من 0.5 بالمئة، أي ما يعادل 50 نقطة، ليصل إلى 9082 نقطة، متخليا عن مستوياته القياسية التي حققها يوم أمس.
ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، يأتي هذا التراجع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد من الشركاء التجاريين، ما أثار حالة من الحذر في الأسواق العالمية، رغم أن ردود الفعل ظلت محدودة نسبيا.
ونقلت الصحيفة عن محلل الأسواق لدى شركة IG توني سيكامور، قوله إن "ردود الأفعال في السوق على الرسوم الجديدة كانت هادئة نسبيا، ويُعزى ذلك إلى التوصل مؤخرا لاتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، مما خفف من وطأتها".
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
01/08/2025 11:47:50
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