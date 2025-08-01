مؤشر فوتسي 100 يفتتح تداولاته على انخفاض متأثراً بالرسوم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من آب (بترا)- افتتحت سوق الأسهم البريطانية تعاملاتها اليوم الجمعة على تراجع، حيث هبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بأكثر من 0.5 بالمئة، أي ما يعادل 50 نقطة، ليصل إلى 9082 نقطة، متخليا عن مستوياته القياسية التي حققها يوم أمس.

ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، يأتي هذا التراجع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد من الشركاء التجاريين، ما أثار حالة من الحذر في الأسواق العالمية، رغم أن ردود الفعل ظلت محدودة نسبيا.

ونقلت الصحيفة عن محلل الأسواق لدى شركة IG توني سيكامور، قوله إن "ردود الأفعال في السوق على الرسوم الجديدة كانت هادئة نسبيا، ويُعزى ذلك إلى التوصل مؤخرا لاتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، مما خفف من وطأتها".

--(بترا)

ر ش/م ق/أس

01/08/2025 11:47:50





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار تراجع الأسهم الآسيوية بعد الرسوم الأميركية الجدي ثقافة عجلون تواصل تنفيذ برامجها لتعزيز الحراك الثقافي والابدا مؤشر "فوتسي 100" يفتتح تداولاته على انخفاض متأثراً بالرسوم الأميركي الأردن يرحب بالبيان المشترك لعدة دول تؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطين شهداء وجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة