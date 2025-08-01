ثقافة عجلون تواصل تنفيذ برامجها لتعزيز الحراك الثقافي والابداعي
عجلون الأول من آب (بترا) علي فريحات- تواصل مديرية ثقافة عجلون تنفيذ برامجها النوعية الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي والإبداعي في المحافظة من خلال المركز الثقافي الذي بات يشكل منصة متكاملة لدعم المواهب المحلية وصون الموروث الثقافي.
وقال مدير الثقافة سامر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المركز الثقافي الذي افتتح العام الماضي برعاية ملكية سامية ساهم في إحداث نقلة نوعية في المشهد الثقافي بالمحافظة عبر استضافته لفعاليات متنوعة تستهدف فئات المجتمع كافة، خاصة فئة الشباب.
وأضاف فريحات، أن الأنشطة التي تقام في المركز الثقافي والمواقع الأخرى في المحافظة، تأتي ضمن خطة وطنية شاملة تعدّها وزارة الثقافة وتنفذ من خلال مديرياتها في المحافظات، مشيراً إلى أن مديرية ثقافة عجلون تعمل على دعم وتمكين الهيئات الثقافية ومؤسسات المجتمع المحلي من خلال توفير التمويل والإشراف على التخطيط والتنفيذ وضمان استدامة الفعاليات ضمن رؤية ثقافية متكاملة.
وأشار إلى أن مركز عجلون الثقافي يحتضن خلال الفترة من 6 إلى 9 آب المقبل فعاليات "أيام مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية" التي تشمل أكثر من 40 فعالية مجانية تُقام في عدة مواقع من بينها المركز الثقافي وقلعة عجلون ومحمية عجلون والتلفريك بالإضافة إلى عدد من التجمعات السكانية في المحافظة.
وبين فريحات أن البيئة الجغرافية لعجلون وما تتمتع به من تضاريس غنية وغابات طبيعية، شكلت على الدوام مصدر إلهام للمبدعين، مؤكداً أن المديرية تسعى لإقامة أنشطة ثقافية تربط التراث بالطبيعة والهوية بالمكان.
ولفت إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سياسة وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز اللامركزية الثقافية وإبراز الخصوصية الثقافية لكل محافظة من خلال برامج تفاعلية وتشاركية تسلط الضوء على التراث المحلي وتدعم الإبداع المجتمعي.
--(بترا)
ع.ف/م ق/أس
01/08/2025 11:53:36
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