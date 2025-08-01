ثقافة عجلون تواصل تنفيذ برامجها لتعزيز الحراك الثقافي والابداعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون الأول من آب (بترا) علي فريحات- تواصل مديرية ثقافة عجلون تنفيذ برامجها النوعية الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي والإبداعي في المحافظة من خلال المركز الثقافي الذي بات يشكل منصة متكاملة لدعم المواهب المحلية وصون الموروث الثقافي.

وقال مدير الثقافة سامر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المركز الثقافي الذي افتتح العام الماضي برعاية ملكية سامية ساهم في إحداث نقلة نوعية في المشهد الثقافي بالمحافظة عبر استضافته لفعاليات متنوعة تستهدف فئات المجتمع كافة، خاصة فئة الشباب.

وأضاف فريحات، أن الأنشطة التي تقام في المركز الثقافي والمواقع الأخرى في المحافظة، تأتي ضمن خطة وطنية شاملة تعدّها وزارة الثقافة وتنفذ من خلال مديرياتها في المحافظات، مشيراً إلى أن مديرية ثقافة عجلون تعمل على دعم وتمكين الهيئات الثقافية ومؤسسات المجتمع المحلي من خلال توفير التمويل والإشراف على التخطيط والتنفيذ وضمان استدامة الفعاليات ضمن رؤية ثقافية متكاملة.

وأشار إلى أن مركز عجلون الثقافي يحتضن خلال الفترة من 6 إلى 9 آب المقبل فعاليات "أيام مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية" التي تشمل أكثر من 40 فعالية مجانية تُقام في عدة مواقع من بينها المركز الثقافي وقلعة عجلون ومحمية عجلون والتلفريك بالإضافة إلى عدد من التجمعات السكانية في المحافظة.

وبين فريحات أن البيئة الجغرافية لعجلون وما تتمتع به من تضاريس غنية وغابات طبيعية، شكلت على الدوام مصدر إلهام للمبدعين، مؤكداً أن المديرية تسعى لإقامة أنشطة ثقافية تربط التراث بالطبيعة والهوية بالمكان.

ولفت إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سياسة وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز اللامركزية الثقافية وإبراز الخصوصية الثقافية لكل محافظة من خلال برامج تفاعلية وتشاركية تسلط الضوء على التراث المحلي وتدعم الإبداع المجتمعي.

--(بترا)

ع.ف/م ق/أس

01/08/2025 11:53:36





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار تراجع الأسهم الآسيوية بعد الرسوم الأميركية الجدي ثقافة عجلون تواصل تنفيذ برامجها لتعزيز الحراك الثقافي والابدا مؤشر "فوتسي 100" يفتتح تداولاته على انخفاض متأثراً بالرسوم الأميركي الأردن يرحب بالبيان المشترك لعدة دول تؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطين شهداء وجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة