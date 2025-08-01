تراجع الأسهم الآسيوية بعد الرسوم الأميركية الجديدة

تراجع الأسهم الآسيوية بعد الرسوم الأميركية الجديدة
عمان الأول من آب (بترا)- تراجعت الأسهم الآسيوية للجلسة السادسة على التوالي، في أطول سلسلة خسائر هذا العام، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن معدلات جديدة للرسوم الجمركية.
وانخفض مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 0.5 بالمئة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" في التداولات الآسيوية بنسبة 0.3 بالمئة، بينما انخفضت العقود الأوروبية 0.4 بالمئة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وتراجعت الأسهم الهندية اليوم، حيث انخفض مؤشر "نيفتي 50" بنسبة 0.33 بالمئة ليصل إلى 24685.15 نقطة، كما تراجع مؤشر "سينسكس" بنسبة 0.28 بالمئة إلى 80970.31 نقطة.
وزاد مؤشر كوالالمبور بنسبة 1.1 بالمئة، ومؤشر جاكرتا بنسبة 0.9 بالمئة، في حين انخفض مؤشر سيول بنسبة 3 بالمئة بعدما طرحت الحكومة الكورية الجنوبية خطة للتراجع عن بعض التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها مؤخراً.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
01/08/2025 11:54:19
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