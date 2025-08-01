تراجع الأسهم الآسيوية بعد الرسوم الأميركية الجديدة

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عمان الأول من آب (بترا)- تراجعت الأسهم الآسيوية للجلسة السادسة على التوالي، في أطول سلسلة خسائر هذا العام، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن معدلات جديدة للرسوم الجمركية.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 0.5 بالمئة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" في التداولات الآسيوية بنسبة 0.3 بالمئة، بينما انخفضت العقود الأوروبية 0.4 بالمئة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

وتراجعت الأسهم الهندية اليوم، حيث انخفض مؤشر "نيفتي 50" بنسبة 0.33 بالمئة ليصل إلى 24685.15 نقطة، كما تراجع مؤشر "سينسكس" بنسبة 0.28 بالمئة إلى 80970.31 نقطة.

وزاد مؤشر كوالالمبور بنسبة 1.1 بالمئة، ومؤشر جاكرتا بنسبة 0.9 بالمئة، في حين انخفض مؤشر سيول بنسبة 3 بالمئة بعدما طرحت الحكومة الكورية الجنوبية خطة للتراجع عن بعض التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها مؤخراً.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

01/08/2025 11:54:19





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