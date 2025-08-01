سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بنين بالعيد الوطني لبلاده

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سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بنين بالعيد الوطني لبلاده
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 8 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنين وشعبها الصديق كل التقدم والنماء. (النهاية)
ا ف ح
متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنين وشعبها الصديق كل التقدم والنماء. (النهاية)
ا ف ح
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