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سمو أمير البلاد يهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بالعيد الوطني لبلادها

سمو أمير البلاد يهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بالعيد الوطني لبلادها

2025-08-01 04:13:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 8 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كارين كيلر سوتر رئيسة الاتحاد السويسري الصديق عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها.
متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية وللاتحاد السويسري وشعبه الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية)

ا ف ح


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