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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 39 سنتا ليبلغ 19ر76 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 39 سنتا ليبلغ 19ر76 دولار

2025-08-01 04:13:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 8 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 39 سنتا ليبلغ 19ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 80ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا لتبلغ 53ر72 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا لتبلغ 26ر69 دولار.(النهاية)

ع ع م / م خ


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