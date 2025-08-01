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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 39 سنتا ليبلغ 19ر76 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 8 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 39 سنتا ليبلغ 19ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 80ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا لتبلغ 53ر72 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا لتبلغ 26ر69 دولار.(النهاية)
ع ع م / م خ
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا لتبلغ 53ر72 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا لتبلغ 26ر69 دولار.(النهاية)
ع ع م / م خ
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