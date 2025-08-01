Interactive Brokers تطلق الإصدار 1.0 من IBKR Desktop، موفّرة تجربة تداول شاملة ضمن منصَّة واحدة

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE أعلنت شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: IBKR)، إحدى شركات الوساطة الإلكترونية العالمية المؤتمتة، اليوم عن الإطلاق الرسمي للإصدار 1.0 من IBKR Desktop، وهي منصَّة تداول من الجيل الجديد توازن بين البساطة والوظائف المتقدمة. يأتي هذا الإصدار بعد عامين من التطوير التجريبي المتدرج، ويقدِّم تجربة تداول على سطح المكتب متكاملة للمستثمرين حول العالم.

صُممِّت IBKR Desktop لتكون منصَّة التداول الأساسية لكل من العملاء الأفراد والمحترفين. تجمع المنصَّة بين جميع عناصر سير عمل التداول الرئيسية، بما في ذلك الاكتشاف، والتحليل، والتنفيذ، وإدارة المحافظ، وذلك ضمن واجهة قوية وسهلة الاستخدام.

قال Milan Galik، الرئيس التنفيذي لشركة Interactive Brokers: "قمنا بتطوير منصَّة IBKR Desktop لتلبية احتياجات جميع المستثمرين، بدءًا من المتداولين ذوي الخبرة وصولاً إلى المبتدئين في عالم الاستثمار". "مع هذا الإصدار، نقدِّم منصَّة سهلة الاستخدام وغنية بالميزات في الوقت نفسه، مما يتيح للمستخدمين بدء رحلتهم في التداول من خلالها، والانتقال بسهولة إلى أدوات أكثر تقدمًا مع تطور احتياجاتهم في التداول".

تشمل الميزات والتحديثات الرئيسية في الإصدار 1.0 ما يلي:



مجموعة متكاملة من أدوات التداول الأساسية مثل: المحفظة، وقائمة المراقبة، والرسوم البيانية المتقدمة، وسلاسل الخيارات، وعمق السوق من المستوى الثاني، وسجل مواعيد الصفقات والمبيعات

بحث عالمي محسَّن يتيح الوصول السريع إلى الأوراق المالية، والأدوات، ووظائف المنصَّة

ميزة اكتشاف موضوعات الاستثمار الجديدة

تحسينات في الترجمات ودعم اللغات لعملاء IBKR حول العالم خدمات بعلامة بيضاء تتيح توفير منصَّة IBKR Desktop للوسطاء المعرفين والعملاء المؤسسيين الآخرين

يُعدُّ إطلاق الإصدار 1.0 حدثًا فارقًا في تطوُّر المنصَّة. توفّر منصَّة IBKR Desktop الآن الوظائف الأساسية لمنصة سطح المكتب الرئيسية لشركة IBKR، المعروفة باسم Trader Workstation، وهي مجهّزة لدعم جميع مراحل دورة التداول، بدءًا من توليد الأفكار والبحوث السوقية وصولاً إلى التنفيذ والتحليل ما بعد التداول.

تُعدُّ IBKR Desktop جزءًا من مجموعة المنصَّات الأوسع من Interactive Brokers، بما في ذلك IBKR Mobile للتداول أثناء التنقل، وClient Portal للوصول المبسَّط عبر الويب، وTrader Workstation (TWS) للمستخدمين المتقدمين، وIBKR ForecastTrader لتوقعات التداول حول موضوعات بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والحكومية والمالية أو المناخية. صُممِّت كل منصَّة على نفس البنية التحتية القوية، مما يمنح العملاء المرونة للتداول بالطريقة التي يريدونها، والوقت، والمكان.

لمعرفة المزيد من المعلومات أو البدء في استخدام الإصدار 1.0 من IBKR Desktop، تفضَّل بزيارة:

الولايات المتحدة والدول التي تقدِّم IB LLC فيها خدماتها – منصَّة IBKR Desktop

كندا - منصَّة IBKR Desktop

المملكة المتحدة - منصَّة IBKR Desktop

أوروبا - منصَّة IBKR Desktop

هونغ كونغ - منصَّة IBKR Desktop

سنغافورة - منصَّة IBKR Desktop

أستراليا - منصَّة IBKR Desktop

الهند - منصَّة IBKR Desktop

اليابان - منصَّة IBKR Desktop

المستثمرون الأكثر اطلاعًا يختارون Interactive Brokers

نبذة عن شركة . Interactive Brokers Group, Inc:

توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group خدمات تنفيذ التداولات المؤتمتة وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية وعقود التوقعات على مدار الساعة في أكثر من 160 سوقًا في بلدان مختلفة وعملات متنوعة من منصَّة واحدة موحّدة للعملاء حول العالم. ونقدم خدماتنا للمستثمرين من الأفراد، وصناديق التحوط، ومجموعات التداول الخاصة، والمستشارين الماليين والوسطاء المعرِّفين. وأتاح لنا تركيزنا على التكنولوجيا والأتمتة، على مدى عقودٍ أربعة، إمكانية تزويد عملائنا بمنصَّة متطورة على نحو فريد، لإدارة حافظاتهم الاستثمارية. كما نسعى إلى تزويد عملائنا بأسعار تنفيذ تداول متميزة، وأدوات لإدارة المخاطر والحافظات، ومرافق البحث والمنتجات الاستثمارية بأسعار منخفضة أو بدون مقابل، ما يضعهم في موقع يمكنهم من تحقيق عوائد عالية على الاستثمارات. تحظى شركة Interactive Brokers بتقدير كبير وباستمرار باعتبارها وسيطًا رائدًا، وحصلت على العديد من الجوائز والتقديرات من مصادر صناعية محترمة مثل Barron's، وInvestopedia، وStockbrokers، وغيرها الكثير.

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