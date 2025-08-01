Interactive Brokers تطلق الإصدار 1.0 من IBKR Desktop، موفّرة تجربة تداول شاملة ضمن منصَّة واحدة

Interactive Brokers تطلق الإصدار 1.0 من IBKR Desktop، موفّرة تجربة تداول شاملة ضمن منصَّة واحدة
صُممِّت IBKR Desktop لتكون منصَّة التداول الأساسية لكل من العملاء الأفراد والمحترفين. تجمع المنصَّة بين جميع عناصر سير عمل التداول الرئيسية، بما في ذلك الاكتشاف، والتحليل، والتنفيذ، وإدارة المحافظ، وذلك ضمن واجهة قوية وسهلة الاستخدام.
قال Milan Galik، الرئيس التنفيذي لشركة Interactive Brokers: "قمنا بتطوير منصَّة IBKR Desktop لتلبية احتياجات جميع المستثمرين، بدءًا من المتداولين ذوي الخبرة وصولاً إلى المبتدئين في عالم الاستثمار". "مع هذا الإصدار، نقدِّم منصَّة سهلة الاستخدام وغنية بالميزات في الوقت نفسه، مما يتيح للمستخدمين بدء رحلتهم في التداول من خلالها، والانتقال بسهولة إلى أدوات أكثر تقدمًا مع تطور احتياجاتهم في التداول".
تشمل الميزات والتحديثات الرئيسية في الإصدار 1.0 ما يلي:
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مجموعة متكاملة من أدوات التداول الأساسية مثل: المحفظة، وقائمة المراقبة، والرسوم البيانية المتقدمة، وسلاسل الخيارات، وعمق السوق من المستوى الثاني، وسجل مواعيد الصفقات والمبيعات
بحث عالمي محسَّن يتيح الوصول السريع إلى الأوراق المالية، والأدوات، ووظائف المنصَّة
ميزة اكتشاف موضوعات الاستثمار الجديدة
تحسينات في الترجمات ودعم اللغات لعملاء IBKR حول العالم
خدمات بعلامة بيضاء تتيح توفير منصَّة IBKR Desktop للوسطاء المعرفين والعملاء المؤسسيين الآخرين
يُعدُّ إطلاق الإصدار 1.0 حدثًا فارقًا في تطوُّر المنصَّة. توفّر منصَّة IBKR Desktop الآن الوظائف الأساسية لمنصة سطح المكتب الرئيسية لشركة IBKR، المعروفة باسم Trader Workstation، وهي مجهّزة لدعم جميع مراحل دورة التداول، بدءًا من توليد الأفكار والبحوث السوقية وصولاً إلى التنفيذ والتحليل ما بعد التداول.
تُعدُّ IBKR Desktop جزءًا من مجموعة المنصَّات الأوسع من Interactive Brokers، بما في ذلك IBKR Mobile للتداول أثناء التنقل، وClient Portal للوصول المبسَّط عبر الويب، وTrader Workstation (TWS) للمستخدمين المتقدمين، وIBKR ForecastTrader لتوقعات التداول حول موضوعات بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والحكومية والمالية أو المناخية. صُممِّت كل منصَّة على نفس البنية التحتية القوية، مما يمنح العملاء المرونة للتداول بالطريقة التي يريدونها، والوقت، والمكان.
لمعرفة المزيد من المعلومات أو البدء في استخدام الإصدار 1.0 من IBKR Desktop، تفضَّل بزيارة:
الولايات المتحدة والدول التي تقدِّم IB LLC فيها خدماتها – منصَّة IBKR Desktop
كندا - منصَّة IBKR Desktop
المملكة المتحدة - منصَّة IBKR Desktop
أوروبا - منصَّة IBKR Desktop
هونغ كونغ - منصَّة IBKR Desktop
سنغافورة - منصَّة IBKR Desktop
أستراليا - منصَّة IBKR Desktop
الهند - منصَّة IBKR Desktop
اليابان - منصَّة IBKR Desktop
المستثمرون الأكثر اطلاعًا يختارون Interactive Brokers
نبذة عن شركة . Interactive Brokers Group, Inc:
توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group خدمات تنفيذ التداولات المؤتمتة وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية وعقود التوقعات على مدار الساعة في أكثر من 160 سوقًا في بلدان مختلفة وعملات متنوعة من منصَّة واحدة موحّدة للعملاء حول العالم. ونقدم خدماتنا للمستثمرين من الأفراد، وصناديق التحوط، ومجموعات التداول الخاصة، والمستشارين الماليين والوسطاء المعرِّفين. وأتاح لنا تركيزنا على التكنولوجيا والأتمتة، على مدى عقودٍ أربعة، إمكانية تزويد عملائنا بمنصَّة متطورة على نحو فريد، لإدارة حافظاتهم الاستثمارية. كما نسعى إلى تزويد عملائنا بأسعار تنفيذ تداول متميزة، وأدوات لإدارة المخاطر والحافظات، ومرافق البحث والمنتجات الاستثمارية بأسعار منخفضة أو بدون مقابل، ما يضعهم في موقع يمكنهم من تحقيق عوائد عالية على الاستثمارات. تحظى شركة Interactive Brokers بتقدير كبير وباستمرار باعتبارها وسيطًا رائدًا، وحصلت على العديد من الجوائز والتقديرات من مصادر صناعية محترمة مثل Barron's، وInvestopedia، وStockbrokers، وغيرها الكثير.
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