9 دول عربية على موعد مع كسوف القرن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لو زعم أحدٌ في الماضي أنه يعرف مواعيد كسوف الشمس وصَدق لَوُصِف بالساحر، إلا أن مثل هؤلاء اليوم علماء، يتقنون متابعة حركة الأجرام السماوية ويعرفون أننا على موعد قريب مع "كسوف القرن".الخبرات المتراكمة والتطورات العلمية المتسارعة، لاسيما في العقود الأخيرة، منحت الإنسان القدرة على استباق بعض الظواهر الطبيعية والتنبؤ بمواعيدها. أقربها لقاء مرتقب مع "كسوف القرن" الحادي والعشرين.هذه الظاهرة الطبيعية سيكون لنا موعد معها في 2 أغسطس 2027، وستكون على شكل كسوف كلي للشمس يستمر 6 دقائق و23 ثانية، لكنه سيبدو من مناطق روسيا الجنوبية كسوفاً جزئياً فقط. هذا الكسوف سيكون الأطول منذ عام 1991.



من المعلومات اللافتة أن "كسوف القرن" سيغطي شريطاً عرضه حوالي 260 كيلومتراً وطوله أكثر من 15 ألف كيلومتر، سيمر بـ 11 دولة ومنطقة هي: إسبانيا، وجبل طارق، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، والمملكة العربية السعودية، واليمن، والصومال.

ستطول فترة "كسوف القرن" في عام 2027 بسبب عوامل فلكية محددة، منها موقع الأرض بالنسبة للشمس، وموقع القمر بالنسبة للأرض، إضافة إلى مرور مسار الكسوف بالقرب من خط الاستواء، حيث يتحرك ظل القمر على الأرض ببطء أكبر.

روسيا، بالمناسبة، كانت قد شهدت في 1 أغسطس 2008 نوعاً من كسوف الشمس يُسمى "الكسوف الروسي"، لا يمكن أن يُشاهد إلا على الأراضي الروسية، وكانت أوضح منطقة لمراقبته غرب سيبيريا ونوفوسيبيرسك وما جاورها.

كسوف الشمس الكلي التالي سيطل على روسيا في 12 أغسطس 2026، وسيبدأ من شمال شرق شبه جزيرة "تيمير" الروسية الواقعة في سيبيريا، وسيمر على المحيط المتجمد الشمالي بالقرب من القطب، وجزيرة غرينلاند، ثم يعبر أيسلندا ويدخل أراضي إسبانيا.

في كسوف الشمس، الذي يحدث مرتين إلى خمس مرات سنوياً، يحجب القمر الشمس بشكل كلي أو جزئي مُلقياً بظلاله على الأرض. هذه الظاهرة المذهلة لا تُرى إلا من سطح كوكب الأرض.

توجد أيضاً لهذه الظاهرة الفلكية دورة محددة، وإن لم تكن دقيقة، تُسمى دورات الكسوف، وأشهرها دورة "ساروس"، وهي عبارة عن فترة زمنية مدتها تزيد قليلاً عن 18 شهراً، وتتكرر فيها ظاهرة الكسوف بنفس الترتيب تقريباً وبعلامات متشابهة.

يغطي القمر الشمس بالتدريج، ويبدو قرصها من الأرض كما لو أن بقعة داكنة قد ظهرت على سطحه. لا يحدث كسوف الشمس إلا خلال المحاق، حين يكون القمر بين الأرض والشمس على نفس الخط. في هذه اللحظة، لا يكون القمر مرئياً في السماء.

روسيا على موعد أيضاً مع كسوف شبه كلي في 1 يونيو 2030. ستظهر الشمس في هذا اليوم على شكل حلقة، وستكون الظاهرة مرئية على طول الحدود الجنوبية للبلاد الممتدة من البحر الأسود وبحر قزوين إلى بحيرة بايكال.

بالنسبة للعالم وللعام الجاري، تتوقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حدوث كسوف جزئي للشمس في 21 سبتمبر 2025، ستكون مراقبته ممكنة في أفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا.

العام 2025 كان قد شهد كسوفاً جزئياً في 29 مارس، رُصد في غرب وشمال أوروبا وفي شمال شرقها، وفي شمال غرب روسيا، وشمال شرق أمريكا الشمالية، وشمال غرب أفريقيا، وفي المنطقة الشمالية من المحيط الأطلسي، وفي غرينلاند، وفي الجزء الشمالي من القطب المواجه لشمال غرب روسيا وأوروبا والمحيط الأطلسي.

لا بد من ارتداء نظارات خاصة لكسوف الشمس أو استعمال طرق غير مباشرة لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية، مثل أجهزة العرض ذات الثقب الدقيق.

على محبي مراقبة كسوف الشمس توخي الحذر وعدم النظر إلى الشمس مباشرة ومن دون وسيلة للحماية، لأن الكسوف الجزئي يشكل مخاطر جسيمة على العين.

روسيا اليوم