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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة

2025-08-01 03:07:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الجمعة، بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بقصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.
وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح إثر قصف للاحتلال استهدف وسط المدينة.
أما في مدينة غزة، فاستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف الاحتلال مبنى في حي الرمال غرب المدينة، كما أصيب عدد آخر إثر قصف منزل قرب مقبرة الشيخ راضون في المدينة.

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