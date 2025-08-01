شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة

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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الجمعة، بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بقصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.
وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح إثر قصف للاحتلال استهدف وسط المدينة.
أما في مدينة غزة، فاستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف الاحتلال مبنى في حي الرمال غرب المدينة، كما أصيب عدد آخر إثر قصف منزل قرب مقبرة الشيخ راضون في المدينة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بقصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.
وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح إثر قصف للاحتلال استهدف وسط المدينة.
أما في مدينة غزة، فاستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف الاحتلال مبنى في حي الرمال غرب المدينة، كما أصيب عدد آخر إثر قصف منزل قرب مقبرة الشيخ راضون في المدينة.
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