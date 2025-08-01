الناطق الإعلامي باسم الشرطة: لن نسمح بسرقة المياه والأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة المعتدين

الناطق الإعلامي باسم الشرطة: لن نسمح بسرقة المياه والأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة المعتدين
وأكد العميد ارزيقات أن هذه التعديات تعد جريمة تمس أمن المجتمع وحقه في الوصول العادل إلى المياه، ولن يسمح مطلقاً باستمرارها أو التستر على مرتكبيها، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية من إلقاء القبض على عشرين مشتبهاً بهم في قضايا اعتداء على خطوط المياه، كما أغلقت أكثر من 70 وصلة مياه غير قانونية كانت تستخدم في سرقة المياه من الشبكة الرئيسية.
وشدد الناطق الإعلامي على أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تجفيف منابع التعديات كافة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات من هذا النوع، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطن واستقرار الخدمات الأساسية.
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