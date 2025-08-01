الناطق الإعلامي باسم الشرطة: لن نسمح بسرقة المياه والأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة المعتدين

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN/ صرح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، أن الأجهزة الأمنية تواصل، وبشكل مكثف ومنسق مع الجهات المختصة، حملتها الهادفة إلى إزالة التعديات الخطيرة على خطوط المياه الرئيسية في منطقة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وأكد العميد ارزيقات أن هذه التعديات تعد جريمة تمس أمن المجتمع وحقه في الوصول العادل إلى المياه، ولن يسمح مطلقاً باستمرارها أو التستر على مرتكبيها، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية من إلقاء القبض على عشرين مشتبهاً بهم في قضايا اعتداء على خطوط المياه، كما أغلقت أكثر من 70 وصلة مياه غير قانونية كانت تستخدم في سرقة المياه من الشبكة الرئيسية.

وشدد الناطق الإعلامي على أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تجفيف منابع التعديات كافة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات من هذا النوع، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطن واستقرار الخدمات الأساسية.