عجلون: المدارس الحقلية رافد لتطوير مهارات المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون الأول من آب (بترا)-علي فريحات- تسهم المدارس الحقلية الزراعية في محافظة عجلون بتعزيز القدرات العلمية والعملية للمزارعين من خلال اعتمادها على التدريب الميداني المباشر بما يربط النظرية بالتطبيق ويعزز فرص نقل المعرفة بأسلوب عملي.

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن المدارس الحقلية تعد نموذجًا عمليًا للإرشاد الزراعي، يسهم في تطوير مهارات المزارعين وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني ويعزز الأمن الغذائي المحلي.

وبين، أن مديرية الزراعة ومن خلال قسم الإرشاد تنفذ برامج تدريبية عملية بالشراكة مع مشاريع وطنية ودولية، منها مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل ومشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وأضاف، أن المدارس الحقلية تعتمد على التدريب العملي في بيئة المزارع الحقيقية مع التركيز على حماية النظم البيئية وتعزيز التشاركية المجتمعية، مشيرًا إلى تنفيذ برامج في تربية النحل والإدارة المتكاملة للثروة الحيوانية، وزراعة المحاصيل الذكية مناخيًا، مثل الزعفران والكركم والفول السوداني.

وأكد العدوان، أن التدريب يشمل أيضًا التصنيع الغذائي والزراعي، مثل صناعة صابون الكركم وزبدة الفول السوداني ما يساعد في خلق قيمة مضافة للمحاصيل وتحفيز المشاريع المنزلية الصغيرة.

وشدد على أن المديرية تواصل جهودها لتوسيع هذه المبادرات لتشمل أكبر عدد من المزارعين والمزارعات في المحافظة بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في عجلون.

وأكد المزارع عربي فريحات من بلدة راجب، أن مشاركته في إحدى المدارس الحقلية المتخصصة بزراعة الزيتون، ساعدته على تحسين أسلوب العناية بالأشجار فيما يتعلق بالتقليم الصحيح ومكافحة الآفات وتوقيت الري والتسميد ما انعكس بشكل ملحوظ على جودة المحصول وارتفاع كمية الإنتاج في موسمه الأخير.

وبين المزارع منتصر عنانزه، أن المدارس الحقلية تمثل نقلة نوعية في الإرشاد الزراعي، مشيرًا إلى أنه شارك في تدريب خاص بالزراعات الذكية مناخيًا، مثل الكركم والفول السوداني وهي محاصيل أثبتت نجاحًا في التربة والمناخ المحلي وتتميز بعائد اقتصادي جيد.

وأضاف، أن هذه التجربة دفعته إلى التفكير الجدي في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعات البديلة ذات القيمة السوقية العالية، مطالبًا بتوسيع نطاق هذه المدارس لتصل إلى أكبر عدد من المزارعين في المحافظة.

--(بترا)

ع.ف/م ق/أس

01/08/2025 09:19:43