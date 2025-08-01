النفط يستقر وسط تقييم المتداولين لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

MENAFN - Al-Bayan) لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، وسط تقييم المتداولين لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المرتفعة التي قد تقوض النشاط الاقتصادي وتقلل من نمو الطلب العالمي على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 71.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1201 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا أو 0.01 بالمئة إلى 69.27 دولارا.

ومع ذلك، يتجه خام برنت للارتفاع 4.9 بالمئة هذا الأسبوع ويتجه خام غرب تكساس الوسيط للصعود 6.4 بالمئة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، وخاصة الصين والهند، للضغط على روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا.

إلا أن المستثمرين يركزون اليوم الجمعة بشكل أكبر على فرض ترامب لمعدلات رسوم جمركية جديدة وأعلى في أغلب الأحيان على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من أغسطس .

ووقع ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 بالمئة و41 بالمئة على الواردات الأمريكية من العشرات من الدول والمناطق بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقات تجارية بحلول الأول من أغسطس وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترامب.

ويحذر بعض المحللين من أن هذه الرسوم ستضع ضغوطا على النمو الاقتصادي من خلال رفع الأسعار، الأمر الذي سينعكس بدوره على استهلاك النفط.

وظهرت مؤشرات أمس الخميس على أن الرسوم الجمركية القائمة تضغط بالفعل على الأسعار في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.

وزاد التضخم في الولايات المتحدة في يونيو حزيران بعدما رفعت الرسوم الجمركية من أسعار السلع المستوردة. وتدعم هذه البيانات الآراءَ التي تشير إلى أن ضغوط الأسعار سترتفع في النصف الثاني من العام وستؤخر اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقرار خفض أسعار الفائدة حتى شهر أكتوبر تشرين الأول على أقل تقدير.

ومن شأن الإبقاء على أسعار الفائدة أن يؤثر أيضا على النفط لأن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يحد من النمو الاقتصادي.

في غضون ذلك، تلقت الأسعار دعما من تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية مئة في المئة على مشتري الخام الروسي، إذ أدت تهديداته لمخاوف من اضطراب تدفقات النفط وخروج بعض إمدادات النفط من السوق.

وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة أمس الخميس إن تحذيرات ترامب للصين والهند بفرض عقوبات على مشترياتهما من النفط الروسي قد تعرض 2.75 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا للخطر. والصين والهند هما ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم على التوالي.