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ماذا قال الاتحاد الأوروبي عن رسوم ترامب الجديدة؟

ماذا قال الاتحاد الأوروبي عن رسوم ترامب الجديدة؟

2025-08-01 03:01:25
(MENAFN- Al-Bayan)

يعمل الاتحاد الأوروبي على افتراض أن الولايات المتحدة سوف تفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على معظم وارداتها من التكتل اعتبارا من اليوم الجمعة، رغم أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى وثيقة تحدد كيفية معالجة هذا الأمر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين قد توصلا يوم الأحد الماضي إلى اتفاق سياسي بفرض رسوم بنسبة 15% على حوالي ثلثي منتجات الاتحاد الأوروبي التي تصل قيمتها إلى نحو 380 مليار يورو (434 مليار دولار).

وقال أولاف جيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مازالا يعملان على التوصل إلى بيان مشترك يرسى قواعد التفاهم القائم بين الجانبين بشأن الرسوم الجمركية، مضيفا أن هذه الوثيقة لن تكون ملزمة من الناحية القانونية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يفهم بشكل واضح أن "الولايات المتحدة سوف تفرض الرسوم الجمركية المتفق عليها بنسبة 15%"، مع استثناء بعض السلع "الاستراتيجية" مثل الطائرات وقطع غيارها، وبعض الكيماويات والأدوية والموارد الطبيعية. وتتفاوض المفوضية على الشروط التجارية للاتفاق باسم الدول الاعضاء في التكتل وعددها 27 دولة.

واستطرد: "نحن نفهم أيضا بوضوح أن الولايات المتحدة سوف تطبق الاعفاءات من نسبة الـ15%"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة قدمت هذه الالتزامات، والآن عليها تنفيذها، فالكرة في ملعبهم".

ووقع الرئيس الأمريكي ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتصبح سارية المفعول خلال سبعة أيام - وهي الخطوة التالية في أجندته التجارية التي ستختبر الاقتصاد العالمي ومتانة التحالفات الأمريكية التي بنيت على مدى عقود.

وصدر الأمر بعد الساعة السابعة مساء بقليل من مساء الخميس. وجاء ذلك بعد سلسلة من الأنشطة المتعلقة بالرسوم الجمركية في الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع مختلف الدول والتكتلات قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في الأول من أغسطس الجاري. ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة تحدث للصحفيين في مكالمة مشترطا عدم الكشف عن هويته، سيجري تنفيذ الرسوم الجمركية في تاريخ لاحق من أجل تنسيق جدول المعدلات.

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