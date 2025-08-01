نيكاي يتراجع بفعل مخاوف من الاستثمار في التكنولوجيا
انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة متأثرا بهبوط الأسهم المرتبطة بالرقائق بسبب تجدد المخاوف من الاستثمار في التكنولوجيا.
وهوى سهم طوكيو إلكترون صاحب الوزن الثقيل في مجال التكنولوجيا 17 بالمئة، وهي النسبة الأكبر في نحو عام، بعد أن خفضت شركة تصنيع معدات الرقائق توقعاتها للأرباح وعزت الأمر إلى تغييرات في خطط الإنفاق من قبل شركات أشباه الموصلات. وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.2 بالمئة.
ونزل المؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.4 بالمئة ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي 1.3 بالمئة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مكاسب شركات المرافق.
وقبل وقت قصير من فتح الأسواق الآسيوية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية كبيرة على العشرات من الشركاء التجاريين لبلاده مما قلص بشكل أكبر الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر.
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