نيكاي يتراجع بفعل مخاوف من الاستثمار في التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة متأثرا بهبوط الأسهم المرتبطة بالرقائق بسبب تجدد المخاوف من الاستثمار في التكنولوجيا.

وهوى سهم طوكيو إلكترون صاحب الوزن الثقيل في مجال التكنولوجيا 17 بالمئة، وهي النسبة الأكبر في نحو عام، بعد أن خفضت شركة تصنيع معدات الرقائق توقعاتها للأرباح وعزت الأمر إلى تغييرات في خطط الإنفاق من قبل شركات أشباه الموصلات. وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.2 بالمئة.

ونزل المؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.4 بالمئة ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي 1.3 بالمئة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مكاسب شركات المرافق.

وقبل وقت قصير من فتح الأسواق الآسيوية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية كبيرة على العشرات من الشركاء التجاريين لبلاده مما قلص بشكل أكبر الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر.