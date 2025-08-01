مع بدء سريانها.. شركات أوروبا تستيقظ على رسوم ترامب الجمركية

مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شعر المنتجون في أنحاء أوروبا بتأثيرها، واتجه البعض لوقف الشحنات بينما رفع آخرون الأسعار أو اضطروا لتقليص هامش أرباحهم، فيما يخشى البعض ألا يتحملوا وطأة تلك الرسوم.

وستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم الصادرات الأوروبية اعتبارا من اليوم الجمعة، ضمن مجموعة أوسع من الرسوم التي من المقرر أن تعيد تشكيل خارطة التجارة العالمية. وعلى الرغم من تراجعها عن المعدلات المرتفعة التي هدد بها ترامب، تظل المستويات الحالية الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية آندرو ويلسون "تستيقظ الشركات على حقيقة أننا نتعامل مع معدل رسوم جمركية هو الأعلى تاريخيا.. من الصعب أن نرى ذلك يحدث دون أن تكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الأمريكي".

وأضاف أن الغرفة تشهد تأخيرا في الشحنات بينما تعيد الشركات تقييم استراتيجيات سلاسل التوريد، إذ أصبحت التجارة مع الولايات المتحدة الآن "صعبة بشكل مروع".

وقال "وصل تعقيد ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة إلى مستويات لم يكن أحد يتخيلها".

وكانت الدول الأوروبية تأمل في التوصل لاتفاق صفر مقابل صفر رسوم جمركية، لكنها تواجه الآن رسوما 15 بالمئة، مع استمرار المحادثات الخاصة بالقطاعات.

وتواجه القطاعات المختلفة درجات متفاوتة من الأزمة. فالعلامات التجارية الفاخرة لديها قوة تسعير أكبر للتكيف مع الرسوم الجمركية. ويمكن للشركات الكبرى أن تتحمل بعض الخسائر في هامش الربح أو تحويل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة، ولكن ليس كله في كثير من الأحيان.

وحتى شركات السلع الاستهلاكية الكبرى أشارت إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة للتعامل مع تأثير الرسوم الجمركية. وقالت شركة أديداس إنها قد ترفع الأسعار.

ويظهر متتبع رويترز للرسوم الجمركية العالمية أن 99 شركة على الأقل من أصل ما يقرب من 300 شركة يرصدها المتتبع أعلنت عن رفع الأسعار ردا على الحرب التجارية ومعظمها من أوروبا.

ويقول ترامب إن الرسوم الجمركية هي رد على الاختلالات التجارية المستمرة مع بلاده وتراجع القوة التصنيعية للولايات المتحدة وأن هذه التحركات ستجلب الوظائف والاستثمار إلى البلاد.