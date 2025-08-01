الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة تدخل حيّز التنفيذ 7 أغسطس

أعلن مسؤول أميركي كبير أنّ الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الخميس على عشرات الدول سيبدأ سريانها في 7 أغسطس، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدّدا أساسا.

وقال المسؤول للصحافيين إنّ هذا التأجيل لمدة أسبوع يهدف لمنح الجمارك الأميركية الوقت الكافي للاستعداد لتحصيل هذه الرسوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 41 بالمئة على السلع المستوردة من العشرات من الدول، مستغلا مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. وفيما يلي نسب الرسوم الجمركية المعدلة الجديدة التي أعلنها ترامب مع حلول الموعد النهائي الذي حدد له الأول من أغسطس آب للتفاوض على اتفاقات تجارية.

وتخضع الواردات من بعض الدول، مثل البرازيل، لرسوم جمركية إضافية ستضاف إلى الرسوم الجمركية المضادة المدرجة أدناه:

أفغانستان 15 بالمئة، الجزائر 30 بالمئة، أنجولا 15 بالمئة، بنجلادش 20 بالمئة، بوليفيا 15 بالمئة البوسنة والهرسك 30 بالمئة ، بوتسوانا 15 بالمئة، البرازيل 10 بالمئة، بروناي 25 بالمئة، كمبوديا 19 بالمئة ، الكاميرون 15 بالمئة، تشاد 15 بالمئة، كوستاريكا 15 بالمئة، كوت ديفوار 15 بالمئة، جمهورية الكونجو الديمقراطية 15 بالمئة ، الإكوادور 15 بالمئة، الاتحاد الأوروبي 0-15 بالمئة، غينيا الاستوائية 15 بالمئة، جزر فوكلاند 10 بالمئة، فيجي 15 بالمئة غانا 15 بالمئة جيانا 15 بالمئة أيسلندا 15 بالمئة الهند 25 بالمئة إندونيسيا 19 بالمئة العراق 35 بالمئة إسرائيل 15 بالمئة اليابان 15 بالمئة الأردن 15 بالمئة قازاخستان 25 بالمئة لاوس 40 بالمئة ليسوتو 15 بالمئة ليبيا 30 بالمئة ليختنشتاين 15 بالمئة مدغشقر 15 بالمئة مالاوي 15 بالمئة ماليزيا 19 بالمئة موريشيوس 15 بالمئة مولدوفا 25 بالمئة موزامبيق 15 بالمئة ميانمار (بورما) 40 بالمئة ناميبيا 15 بالمئة ناورو 15 بالمئة نيوزيلندا 15 بالمئة نيكاراجوا 18 بالمئة نيجيريا 15 بالمئة مقدونيا الشمالية 15 بالمئة النرويج 15 بالمئة باكستان 19 بالمئة بابوا غينيا الجديدة 15 بالمئة الفلبين 19 بالمئة صربيا 35 بالمئة جنوب أفريقيا 30 بالمئة كوريا الجنوبية 15 بالمئة سريلانكا 20 بالمئة سويسرا 39 بالمئة سوريا 41 بالمئة تايوان 20 بالمئة تايلاند 19 بالمئة ترينيداد وتوباجو 15 بالمئة تونس 25 بالمئة تركيا 15 بالمئة