الذهب يستقر في ظل ارتفاع الدولار
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لخسارة أسبوعية في ظل ارتفاع الدولار في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على عشرات الدول، في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3289.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3340.20 دولارا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا أمس الخميس بفرض رسوم جمركية "مضادة" تتراوح بين 10 و41 بالمئة على الواردات من عشرات الدول والمناطق.
وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على العشرات من شركائها التجاريين.
ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى البنك على الفائدة دون تغيير في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وعادة ما يرتفع الذهب في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة لأنه أصل لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1308.85 دولار، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1216.25 دولارا.
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