الذهب يستقر في ظل ارتفاع الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لخسارة أسبوعية في ظل ارتفاع الدولار في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على عشرات الدول، في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3289.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3340.20 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا أمس الخميس بفرض رسوم جمركية "مضادة" تتراوح بين 10 و41 بالمئة على الواردات من عشرات الدول والمناطق.

وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على العشرات من شركائها التجاريين.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى البنك على الفائدة دون تغيير في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعادة ما يرتفع الذهب في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة لأنه أصل لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1308.85 دولار، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1216.25 دولارا.