قائمة الرسوم الجديدة التي حددها ترامب على عشرات الدول؟

قائمة الرسوم الجديدة التي حددها ترامب على عشرات الدول؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 41 بالمئة على السلع المستوردة من العشرات من الدول، مستغلا مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. وفيما يلي نسب الرسوم الجمركية المعدلة الجديدة التي أعلنها ترامب مع حلول الموعد النهائي الذي حدد له الأول من أغسطس آب للتفاوض على اتفاقات تجارية.
وتخضع الواردات من بعض الدول، مثل البرازيل، لرسوم جمركية إضافية ستضاف إلى الرسوم الجمركية المضادة المدرجة أدناه.
أفغانستان 15 بالمئة، الجزائر 30 بالمئة، أنجولا 15 بالمئة، بنجلادش 20 بالمئة، بوليفيا 15 بالمئة البوسنة والهرسك 30 بالمئة ، بوتسوانا 15 بالمئة، البرازيل 10 بالمئة، بروناي 25 بالمئة، كمبوديا 19 بالمئة ، الكاميرون 15 بالمئة، تشاد 15 بالمئة، كوستاريكا 15 بالمئة، كوت ديفوار 15 بالمئة، جمهورية الكونجو الديمقراطية 15 بالمئة ، الإكوادور 15 بالمئة، الاتحاد الأوروبي 0-15 بالمئة، غينيا الاستوائية 15 بالمئة، جزر فوكلاند 10 بالمئة، فيجي 15 بالمئة غانا 15 بالمئة جيانا 15 بالمئة أيسلندا 15 بالمئة الهند 25 بالمئة إندونيسيا 19 بالمئة العراق 35 بالمئة إسرائيل 15 بالمئة اليابان 15 بالمئة الأردن 15 بالمئة قازاخستان 25 بالمئة لاوس 40 بالمئة ليسوتو 15 بالمئة ليبيا 30 بالمئة ليختنشتاين 15 بالمئة مدغشقر 15 بالمئة مالاوي 15 بالمئة ماليزيا 19 بالمئة موريشيوس 15 بالمئة مولدوفا 25 بالمئة موزامبيق 15 بالمئة ميانمار (بورما) 40 بالمئة ناميبيا 15 بالمئة ناورو 15 بالمئة نيوزيلندا 15 بالمئة نيكاراجوا 18 بالمئة نيجيريا 15 بالمئة مقدونيا الشمالية 15 بالمئة النرويج 15 بالمئة باكستان 19 بالمئة بابوا غينيا الجديدة 15 بالمئة الفلبين 19 بالمئة صربيا 35 بالمئة جنوب أفريقيا 30 بالمئة كوريا الجنوبية 15 بالمئة سريلانكا 20 بالمئة سويسرا 39 بالمئة سوريا 41 بالمئة تايوان 20 بالمئة تايلاند 19 بالمئة ترينيداد وتوباجو 15 بالمئة تونس 25 بالمئة تركيا 15 بالمئة أوغندا 15 بالمئة المملكة المتحدة 10 بالمئة فانواتو 15 بالمئة فنزويلا 15 بالمئة فيتنام 20 بالمئة زامبيا 15 بالمئة زيمبابوي 15 بالمئة.
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