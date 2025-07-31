بالفيديو المكافحة تطيح بأكبر تشكيل عصابي لجلب كبسولات لاريكا بعد مقاومة ومداهمة جاخور في كبد

بالفيديو المكافحة تطيح بأكبر تشكيل عصابي لجلب كبسولات لاريكا بعد مقاومة ومداهمة جاخور في كبد
محمد الجلاهمة ومبارك التنيب
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة أمنية نوعية لأكبر تشكيل عصابي إجرامي دولي متخصص في جلب وترويج المؤثرات العقلية من نوع «لاريكا» داخل البلاد.
وجاء ضبط التشكيل بالتزامن مع محاولة ضخ 270 الف كبسولة مخدرة في شحنة وردت إلى البلاد من هونغ كونغ عبر الشحن الجوي، واعلان الإدارة العامة للجمارك عن ضبط شحنة بموجب معلومات من «المكافحة».
وقالت وزارة الداخلية ان التحريات كشفت عن أن المتهم الرئيسي في القضية نزيل في السجن المركزي يدعى «م.ح» كويتي الجنسية، وهو من الأسماء المرتبطة بقضايا الاتجار بالمخدرات، وصادر بحقه عدد من الأحكام القضائية، مشيرة إلى انه تم رصد تحركات أحد معاونيه خارج السجن ويدعى «ر.ش» وهو مقيم في البلاد بصورة غير قانونية، حيث ضبط متلبسا ببيع كمية من المؤثرات العقلية لمصدر سري، وبمواصلة التحريات تم تحديد موقع التخزين في جاخور بمنطقة كبد، مستأجر من قبل مواطن يدعي «ع.خ» مقابل مبلغ شهري قدره 600 دينار، وخلال تنفيذ عملية الضبط، أبدى المتهم مقاومة عنيفة تسببت في إتلاف مركبات القوة الأمنية.
وأسفر التفتيش عن ضبط ما يزيد على نصف مليون كبسولة لتصل الكمية الإجمالية المضبوطة إلى نحو 800 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى كمية من بودرة «لاريكا»، تقدر قيمتها السوقية بمبالغ مالية طائلة.
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