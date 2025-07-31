بالفيديو المكافحة تطيح بأكبر تشكيل عصابي لجلب كبسولات لاريكا بعد مقاومة ومداهمة جاخور في كبد



محمد الجلاهمة ومبارك التنيب

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة أمنية نوعية لأكبر تشكيل عصابي إجرامي دولي متخصص في جلب وترويج المؤثرات العقلية من نوع «لاريكا» داخل البلاد.

وجاء ضبط التشكيل بالتزامن مع محاولة ضخ 270 الف كبسولة مخدرة في شحنة وردت إلى البلاد من هونغ كونغ عبر الشحن الجوي، واعلان الإدارة العامة للجمارك عن ضبط شحنة بموجب معلومات من «المكافحة».

وقالت وزارة الداخلية ان التحريات كشفت عن أن المتهم الرئيسي في القضية نزيل في السجن المركزي يدعى «م.ح» كويتي الجنسية، وهو من الأسماء المرتبطة بقضايا الاتجار بالمخدرات، وصادر بحقه عدد من الأحكام القضائية، مشيرة إلى انه تم رصد تحركات أحد معاونيه خارج السجن ويدعى «ر.ش» وهو مقيم في البلاد بصورة غير قانونية، حيث ضبط متلبسا ببيع كمية من المؤثرات العقلية لمصدر سري، وبمواصلة التحريات تم تحديد موقع التخزين في جاخور بمنطقة كبد، مستأجر من قبل مواطن يدعي «ع.خ» مقابل مبلغ شهري قدره 600 دينار، وخلال تنفيذ عملية الضبط، أبدى المتهم مقاومة عنيفة تسببت في إتلاف مركبات القوة الأمنية.

وأسفر التفتيش عن ضبط ما يزيد على نصف مليون كبسولة لتصل الكمية الإجمالية المضبوطة إلى نحو 800 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى كمية من بودرة «لاريكا»، تقدر قيمتها السوقية بمبالغ مالية طائلة.

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