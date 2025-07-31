مداهمة عيادة تخزن وتستخدم أدوية غير مرخصة ومهربة

مداهمة عيادة تخزن وتستخدم أدوية غير مرخصة ومهربة
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن ضبطها إحدى العيادات الطبية المخالفة لتخزينها واستخدامها أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر ومهربة، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وذكرت «القوى العاملة» في حسابها على منصة «إكس» أنه انطلاقا من توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، نفذت الهيئة حملة تفتيش بالتعاون مع مباحث شؤون الإقامة وإدارة التراخيص الطبية وإدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة على إحدى العيادات الطبية تبين قيامها بتخزين واستخدام أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر ومهربة، علاوة على وجود مخالفات في أساليب التخزين لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة.
وأضافت أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على العيادة وتمت إحالة 6 عاملين إلى جهة الاختصاص، كما تم تفعيل الإبعاد الإداري بحق المخالفين تمهيدا لتحويل الملف إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.
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