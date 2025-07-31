العراق يرحب بمواقف عدد من الدول بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

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العراق يرحب بمواقف عدد من الدول بشأن الاعتراف بدولة فلسطين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 31 - 7 (كونا) -- أعرب العراق اليوم الخميس عن ترحيبه بمواقف عدد من الدول الصديقة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وفي مقدمتها فرنسا وكندا ومالطا والمملكة المتحدة إضافة إلى البرتغال التي أعلنت بدء الاجراءات الرسمية بهذا الشأن أثناء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن هذه الخطوات تمثل دعما مهما للمسار الدولي الهادف إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتمهد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأعربت تلك الدول عن استعدادها للاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل في إطار دعمها لمساعي السلام المستندة إلى مبدأ حل الدولتين. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن هذه الخطوات تمثل دعما مهما للمسار الدولي الهادف إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتمهد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأعربت تلك الدول عن استعدادها للاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل في إطار دعمها لمساعي السلام المستندة إلى مبدأ حل الدولتين. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
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