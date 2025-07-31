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العراق يرحب بمواقف عدد من الدول بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

العراق يرحب بمواقف عدد من الدول بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

2025-07-31 11:15:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 31 - 7 (كونا) -- أعرب العراق اليوم الخميس عن ترحيبه بمواقف عدد من الدول الصديقة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وفي مقدمتها فرنسا وكندا ومالطا والمملكة المتحدة إضافة إلى البرتغال التي أعلنت بدء الاجراءات الرسمية بهذا الشأن أثناء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن هذه الخطوات تمثل دعما مهما للمسار الدولي الهادف إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتمهد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأعربت تلك الدول عن استعدادها للاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل في إطار دعمها لمساعي السلام المستندة إلى مبدأ حل الدولتين. (النهاية)

ع ح ه / م م ج


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