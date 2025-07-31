المبعوث الأمريكي سيلتقي في غزة الجمعة أهالي القطاع ويتفقد مراكز المساعدات

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المبعوث الأمريكي سيلتقي في غزة الجمعة أهالي القطاع ويتفقد مراكز المساعدات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 7 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس أن مبعوث واشنطن إلى المنطقة ستيف ويتكوف سيلتقي يوم غد الجمعة خلال زيارته إلى غزة أهالي القطاع للاطلاع على الوضع الإنساني المتدهور وسيتفقد مراكز التوزيع الحالية للمساعدات لوضع خطة لإيصال المزيد من الغذاء.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لافييت أن ويتكوف سيتوجه إلى قطاع غزة غدا برفقة السفير الامريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي لتفقد سير توزيع المساعدات الانسانية.
وأضافت ان المبعوث ويتكوف والسفير هاكابي عقدا اليوم "اجتماعا مثمرا" مع مسؤولي الاحتلال الاسرائلي تناول موضوع ايصال الغذاء والمساعدات الضرورية إلى قطاع غزة.
وانطلقت دعوات دولية إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة والاعتراف بالكارثة الانسانية والمجاعة في القطاع وكسر الحصار المفروض عليه وضمان وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية.
كان الإعلام الإسرائيلي قد أفاد اليوم أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المتواجد في الأراضي المحتلة سيتوجه غدا الجمعة إلى قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وذكرت القناة 13 التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن ويتكوف التقى هذه الليلة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبحث معه الوضع في قطاع غزة.
وتابعت أنه لدى الاحتلال الإسرائيلي "تشاؤم كبير بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهمات واتفاقات مع (حماس) بشأن وقف إطلاق النار في المستقبل القريب". (النهاية)
ا م م / ه س ص
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لافييت أن ويتكوف سيتوجه إلى قطاع غزة غدا برفقة السفير الامريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي لتفقد سير توزيع المساعدات الانسانية.
وأضافت ان المبعوث ويتكوف والسفير هاكابي عقدا اليوم "اجتماعا مثمرا" مع مسؤولي الاحتلال الاسرائلي تناول موضوع ايصال الغذاء والمساعدات الضرورية إلى قطاع غزة.
وانطلقت دعوات دولية إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة والاعتراف بالكارثة الانسانية والمجاعة في القطاع وكسر الحصار المفروض عليه وضمان وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية.
كان الإعلام الإسرائيلي قد أفاد اليوم أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المتواجد في الأراضي المحتلة سيتوجه غدا الجمعة إلى قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وذكرت القناة 13 التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن ويتكوف التقى هذه الليلة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبحث معه الوضع في قطاع غزة.
وتابعت أنه لدى الاحتلال الإسرائيلي "تشاؤم كبير بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهمات واتفاقات مع (حماس) بشأن وقف إطلاق النار في المستقبل القريب". (النهاية)
ا م م / ه س ص
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