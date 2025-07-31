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المبعوث الأمريكي سيلتقي في غزة الجمعة أهالي القطاع ويتفقد مراكز المساعدات

المبعوث الأمريكي سيلتقي في غزة الجمعة أهالي القطاع ويتفقد مراكز المساعدات

2025-07-31 11:15:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 7 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس أن مبعوث واشنطن إلى المنطقة ستيف ويتكوف سيلتقي يوم غد الجمعة خلال زيارته إلى غزة أهالي القطاع للاطلاع على الوضع الإنساني المتدهور وسيتفقد مراكز التوزيع الحالية للمساعدات لوضع خطة لإيصال المزيد من الغذاء.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لافييت أن ويتكوف سيتوجه إلى قطاع غزة غدا برفقة السفير الامريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي لتفقد سير توزيع المساعدات الانسانية.
وأضافت ان المبعوث ويتكوف والسفير هاكابي عقدا اليوم "اجتماعا مثمرا" مع مسؤولي الاحتلال الاسرائلي تناول موضوع ايصال الغذاء والمساعدات الضرورية إلى قطاع غزة.
وانطلقت دعوات دولية إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة والاعتراف بالكارثة الانسانية والمجاعة في القطاع وكسر الحصار المفروض عليه وضمان وصول المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية.
كان الإعلام الإسرائيلي قد أفاد اليوم أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المتواجد في الأراضي المحتلة سيتوجه غدا الجمعة إلى قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وذكرت القناة 13 التابعة للاحتلال الإسرائيلي أن ويتكوف التقى هذه الليلة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبحث معه الوضع في قطاع غزة.
وتابعت أنه لدى الاحتلال الإسرائيلي "تشاؤم كبير بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهمات واتفاقات مع (حماس) بشأن وقف إطلاق النار في المستقبل القريب". (النهاية)

ا م م / ه س ص


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