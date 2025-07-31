سلوفينيا تستدعي سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لديها احتجاجا على الكارثة الإنسانية في غزة

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سلوفينيا تستدعي سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لديها احتجاجا على الكارثة الإنسانية في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ليوبليانا - 31 - 7 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية السلوفينية سفيرة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة لدى سلوفينيا روث كوين-دار وسلمتها مذكرة رسمية احتجاجا على استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بسبب القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع.
وقالت الوزارة في منشور على منصة (إكس) اليوم الخميس "تدعو سلوفينيا إسرائيل إلى إنهاء القتل والتجويع المتعمد للمدنيين فورا".
ويدير الاحتلال علاقاته مع سلوفينيا عبر سفارته في فيينا في ظل غياب سفارة مباشرة له في العاصمة ليوبليانا.
ويأتي هذا التحرك السلوفيني في إطار تصعيد الضغوط الدبلوماسية على الاحتلال بعد أن دعته سلوفينيا قبل أسبوع فقط إلى احترام التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح فورا ودون عوائق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون قد دعت في مؤتمر بالأمم المتحدة حول حل الدولتين عقد في نيويورك هذا الأسبوع إلى اعتراف الدول الأعضاء بدولة فلسطين كما أدانت الدمار الواسع في غزة والمعاناة الإنسانية الرهيبة التي يواجهها المدنيون هناك.
وعلى هامش المؤتمر التقت فايون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وصف سلوفينيا بأنها "بطل أوروبا" نظرا لدورها الداعم للفلسطينيين وأشاد بدورها في دعم حل الدولتين.
وكانت سلوفينيا قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في يونيو 2024 وانضمت منذ ذلك الحين إلى عدة بيانات ومبادرات دولية تطالب بوقف الحرب على غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، ورفع الحصار عن قطاع غزة. (النهاية)
ع م ق / م م ج
وقالت الوزارة في منشور على منصة (إكس) اليوم الخميس "تدعو سلوفينيا إسرائيل إلى إنهاء القتل والتجويع المتعمد للمدنيين فورا".
ويدير الاحتلال علاقاته مع سلوفينيا عبر سفارته في فيينا في ظل غياب سفارة مباشرة له في العاصمة ليوبليانا.
ويأتي هذا التحرك السلوفيني في إطار تصعيد الضغوط الدبلوماسية على الاحتلال بعد أن دعته سلوفينيا قبل أسبوع فقط إلى احترام التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح فورا ودون عوائق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون قد دعت في مؤتمر بالأمم المتحدة حول حل الدولتين عقد في نيويورك هذا الأسبوع إلى اعتراف الدول الأعضاء بدولة فلسطين كما أدانت الدمار الواسع في غزة والمعاناة الإنسانية الرهيبة التي يواجهها المدنيون هناك.
وعلى هامش المؤتمر التقت فايون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وصف سلوفينيا بأنها "بطل أوروبا" نظرا لدورها الداعم للفلسطينيين وأشاد بدورها في دعم حل الدولتين.
وكانت سلوفينيا قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في يونيو 2024 وانضمت منذ ذلك الحين إلى عدة بيانات ومبادرات دولية تطالب بوقف الحرب على غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، ورفع الحصار عن قطاع غزة. (النهاية)
ع م ق / م م ج
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