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سلوفينيا تستدعي سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لديها احتجاجا على الكارثة الإنسانية في غزة

سلوفينيا تستدعي سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لديها احتجاجا على الكارثة الإنسانية في غزة

2025-07-31 11:15:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ليوبليانا - 31 - 7 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية السلوفينية سفيرة الاحتلال الإسرائيلي المعتمدة لدى سلوفينيا روث كوين-دار وسلمتها مذكرة رسمية احتجاجا على استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بسبب القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع.
وقالت الوزارة في منشور على منصة (إكس) اليوم الخميس "تدعو سلوفينيا إسرائيل إلى إنهاء القتل والتجويع المتعمد للمدنيين فورا".
ويدير الاحتلال علاقاته مع سلوفينيا عبر سفارته في فيينا في ظل غياب سفارة مباشرة له في العاصمة ليوبليانا.
ويأتي هذا التحرك السلوفيني في إطار تصعيد الضغوط الدبلوماسية على الاحتلال بعد أن دعته سلوفينيا قبل أسبوع فقط إلى احترام التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح فورا ودون عوائق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون قد دعت في مؤتمر بالأمم المتحدة حول حل الدولتين عقد في نيويورك هذا الأسبوع إلى اعتراف الدول الأعضاء بدولة فلسطين كما أدانت الدمار الواسع في غزة والمعاناة الإنسانية الرهيبة التي يواجهها المدنيون هناك.
وعلى هامش المؤتمر التقت فايون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وصف سلوفينيا بأنها "بطل أوروبا" نظرا لدورها الداعم للفلسطينيين وأشاد بدورها في دعم حل الدولتين.
وكانت سلوفينيا قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في يونيو 2024 وانضمت منذ ذلك الحين إلى عدة بيانات ومبادرات دولية تطالب بوقف الحرب على غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، ورفع الحصار عن قطاع غزة. (النهاية)

ع م ق / م م ج


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