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رئيس الوزراء اليمني يثمن دعم مجلس التعاون الخليجي للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي

رئيس الوزراء اليمني يثمن دعم مجلس التعاون الخليجي للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي

2025-07-31 11:15:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 - 7 (كونا) -- ثمن رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك اليوم الخميس دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المؤتمر الدولي للأمن الغذائي المقرر في أكتوبر المقبل برعاية مجلس التعاون وحرصه على تبني قضايا الأمن الغذائي في اليمن في ظل تداعيات الحرب وتحدياتها الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر ترأسه بن بريك لمناقشة إجراءات الإعداد الجيد للوثائق والمشاريع والاحتياجات المقرر طرحها والعمل بوتيرة عالية لإبراز التحديات والاحتياجات الغذائية واقتراح حلول مستدامة لمعالجتها.
وأوضح بن بريك أن المؤتمر يهدف إلى بناء شراكات إنسانية وتنموية طويلة الأمد وتعزيز التدخلات في القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي وتوفير خارطة طريق عملية تستند إلى دعم الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد ودعم الفئات المتضررة.
ووجه رئيس الوزراء اليمني باستكمال كافة الترتيبات الفنية واللوجستية للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي.
كما وجه بتقديم رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي تتضمن آليات للتمويل والاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية مع التشديد على أهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية ورجال الأعمال.
كما استعرض الاجتماع إحاطات من وزارتي التخطيط والزراعة والسفارة اليمنية في السعودية حول الترتيبات والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وأبرز محاور المؤتمر ومخرجاته المتوقعة. (النهاية)

س ن ص / م م ج


MENAFN31072025000071011013ID1109871251

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