رئيس الوزراء اليمني يثمن دعم مجلس التعاون الخليجي للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي

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رئيس الوزراء اليمني يثمن دعم مجلس التعاون الخليجي للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 - 7 (كونا) -- ثمن رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك اليوم الخميس دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المؤتمر الدولي للأمن الغذائي المقرر في أكتوبر المقبل برعاية مجلس التعاون وحرصه على تبني قضايا الأمن الغذائي في اليمن في ظل تداعيات الحرب وتحدياتها الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر ترأسه بن بريك لمناقشة إجراءات الإعداد الجيد للوثائق والمشاريع والاحتياجات المقرر طرحها والعمل بوتيرة عالية لإبراز التحديات والاحتياجات الغذائية واقتراح حلول مستدامة لمعالجتها.
وأوضح بن بريك أن المؤتمر يهدف إلى بناء شراكات إنسانية وتنموية طويلة الأمد وتعزيز التدخلات في القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي وتوفير خارطة طريق عملية تستند إلى دعم الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد ودعم الفئات المتضررة.
ووجه رئيس الوزراء اليمني باستكمال كافة الترتيبات الفنية واللوجستية للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي.
كما وجه بتقديم رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي تتضمن آليات للتمويل والاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية مع التشديد على أهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية ورجال الأعمال.
كما استعرض الاجتماع إحاطات من وزارتي التخطيط والزراعة والسفارة اليمنية في السعودية حول الترتيبات والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وأبرز محاور المؤتمر ومخرجاته المتوقعة. (النهاية)
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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر ترأسه بن بريك لمناقشة إجراءات الإعداد الجيد للوثائق والمشاريع والاحتياجات المقرر طرحها والعمل بوتيرة عالية لإبراز التحديات والاحتياجات الغذائية واقتراح حلول مستدامة لمعالجتها.
وأوضح بن بريك أن المؤتمر يهدف إلى بناء شراكات إنسانية وتنموية طويلة الأمد وتعزيز التدخلات في القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي وتوفير خارطة طريق عملية تستند إلى دعم الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد ودعم الفئات المتضررة.
ووجه رئيس الوزراء اليمني باستكمال كافة الترتيبات الفنية واللوجستية للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي.
كما وجه بتقديم رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي تتضمن آليات للتمويل والاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية مع التشديد على أهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية ورجال الأعمال.
كما استعرض الاجتماع إحاطات من وزارتي التخطيط والزراعة والسفارة اليمنية في السعودية حول الترتيبات والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وأبرز محاور المؤتمر ومخرجاته المتوقعة. (النهاية)
س ن ص / م م ج
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