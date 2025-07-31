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وزيرا الخارجية الأمريكي والكوري الجنوبي يؤكدان على متانة التحالف بين بلديهما

وزيرا الخارجية الأمريكي والكوري الجنوبي يؤكدان على متانة التحالف بين بلديهما

2025-07-31 11:15:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 7 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الكوري الجنوبي تشو هيون خلال لقاء عقداه اليوم الخميس في واشنطن على "متانة التحالف الراسخ" بين واشنطن وسيؤول.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزيرين أكدا أن التحالف بين واشنطن وسيؤول "شكل ركيزة أساسية للسلام والأمن والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لأكثر من 70 عاما".
وأعربا خلال الاجتماع الذي عقداه في مقر الخارجية الأمريكية عن دعمهما المستمر لهدفهما المشترك المتمثل في تعزيز التحالف "بما في ذلك من خلال موقفنا الدفاعي المشترك القوي ومواصلة توفير ردع واسع النطاق لكوريا الجنوبية".
وناقش الوزيران "الجهود المبذولة لتعزيز الرخاء المشترك للولايات المتحدة وجمهورية كوريا بما في ذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد والتعاون في التقنيات الحيوية والناشئة" من بين جهود أخرى.
ورحبا بإعلان يوم أمس عن "اتفاقية تجارية شاملة" بين البلدين والذي ستفرض بموجبه واشنطن رسوما جمركية تصل إلى 15 في المئة على واردات كوريا الجنوبية بينما لن يتم فرض أي رسوم جمركية على صادرات الولايات المتحدة.
كما رحبا "بالزيارة المقبلة لرئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إلى واشنطن" المنتظرة خلال الأسبوعين المقبلين حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وجددا التأكيد على "التزامهما الراسخ بنزع السلاح النووي الكامل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتنفيذ الكامل للعقوبات الدولية".
وكررا الإعراب عن قلق بلديهما "البالغ" إزاء "تزايد تعاون كوريا الشمالية العسكري مع روسيا".
وشددا على أن "الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان عنصر لا غنى عنه لأمن وازدهار المجتمع الدولي".
وبحثا "أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان الذي يلعب دورا حيويا في الردع وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التهديدات الأمنية الإقليمية". (النهاية)

رس ر / م م ج


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