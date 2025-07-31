وزيرا الخارجية الأمريكي والكوري الجنوبي يؤكدان على متانة التحالف بين بلديهما

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وزيرا الخارجية الأمريكي والكوري الجنوبي يؤكدان على متانة التحالف بين بلديهما
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 7 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الكوري الجنوبي تشو هيون خلال لقاء عقداه اليوم الخميس في واشنطن على "متانة التحالف الراسخ" بين واشنطن وسيؤول.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزيرين أكدا أن التحالف بين واشنطن وسيؤول "شكل ركيزة أساسية للسلام والأمن والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لأكثر من 70 عاما".
وأعربا خلال الاجتماع الذي عقداه في مقر الخارجية الأمريكية عن دعمهما المستمر لهدفهما المشترك المتمثل في تعزيز التحالف "بما في ذلك من خلال موقفنا الدفاعي المشترك القوي ومواصلة توفير ردع واسع النطاق لكوريا الجنوبية".
وناقش الوزيران "الجهود المبذولة لتعزيز الرخاء المشترك للولايات المتحدة وجمهورية كوريا بما في ذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد والتعاون في التقنيات الحيوية والناشئة" من بين جهود أخرى.
ورحبا بإعلان يوم أمس عن "اتفاقية تجارية شاملة" بين البلدين والذي ستفرض بموجبه واشنطن رسوما جمركية تصل إلى 15 في المئة على واردات كوريا الجنوبية بينما لن يتم فرض أي رسوم جمركية على صادرات الولايات المتحدة.
كما رحبا "بالزيارة المقبلة لرئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إلى واشنطن" المنتظرة خلال الأسبوعين المقبلين حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وجددا التأكيد على "التزامهما الراسخ بنزع السلاح النووي الكامل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتنفيذ الكامل للعقوبات الدولية".
وكررا الإعراب عن قلق بلديهما "البالغ" إزاء "تزايد تعاون كوريا الشمالية العسكري مع روسيا".
وشددا على أن "الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان عنصر لا غنى عنه لأمن وازدهار المجتمع الدولي".
وبحثا "أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان الذي يلعب دورا حيويا في الردع وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التهديدات الأمنية الإقليمية". (النهاية)
رس ر / م م ج
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزيرين أكدا أن التحالف بين واشنطن وسيؤول "شكل ركيزة أساسية للسلام والأمن والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لأكثر من 70 عاما".
وأعربا خلال الاجتماع الذي عقداه في مقر الخارجية الأمريكية عن دعمهما المستمر لهدفهما المشترك المتمثل في تعزيز التحالف "بما في ذلك من خلال موقفنا الدفاعي المشترك القوي ومواصلة توفير ردع واسع النطاق لكوريا الجنوبية".
وناقش الوزيران "الجهود المبذولة لتعزيز الرخاء المشترك للولايات المتحدة وجمهورية كوريا بما في ذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد والتعاون في التقنيات الحيوية والناشئة" من بين جهود أخرى.
ورحبا بإعلان يوم أمس عن "اتفاقية تجارية شاملة" بين البلدين والذي ستفرض بموجبه واشنطن رسوما جمركية تصل إلى 15 في المئة على واردات كوريا الجنوبية بينما لن يتم فرض أي رسوم جمركية على صادرات الولايات المتحدة.
كما رحبا "بالزيارة المقبلة لرئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إلى واشنطن" المنتظرة خلال الأسبوعين المقبلين حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وجددا التأكيد على "التزامهما الراسخ بنزع السلاح النووي الكامل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتنفيذ الكامل للعقوبات الدولية".
وكررا الإعراب عن قلق بلديهما "البالغ" إزاء "تزايد تعاون كوريا الشمالية العسكري مع روسيا".
وشددا على أن "الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان عنصر لا غنى عنه لأمن وازدهار المجتمع الدولي".
وبحثا "أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان الذي يلعب دورا حيويا في الردع وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التهديدات الأمنية الإقليمية". (النهاية)
رس ر / م م ج
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