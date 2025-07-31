الاتحاد الأوروبي يدين مذكرات التوقيف خارج الحدود الصادرة عن شرطة هونغ كونغ

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الاتحاد الأوروبي يدين مذكرات التوقيف خارج الحدود الصادرة عن شرطة هونغ كونغ
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 31 - 7 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن إدانته الشديدة لإصدار شرطة الأمن الوطني في هونغ كونغ في 25 يوليو الماضي مذكرات توقيف خارج الحدود بحق 15 ناشطا مؤيدا للديمقراطية من بينهم أحد مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد في بيان أن "محاولة ترهيب أحد مواطني الاتحاد الأوروبي والحد من حرية التعبير داخل أراضي الاتحاد تعد أمرا غير مقبول" مشددا على أن حرية التعبير وحرية التجمع تمثلان جزءا لا يتجزأ من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وأركان ديمقراطيته.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تطبيق قانون الأمن الوطني خارج الحدود وما يرافقه من "قمع عابر للحدود للأصوات المعارضة".
ودعا الاتحاد الأوروبي سلطات هونغ كونغ إلى "احترام الحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي للمدينة وسحب جميع مذكرات التوقيف والمكافآت الصادرة بموجب قانون الأمن الوطني والامتناع عن أي محاولات لممارسة القمع العابر للحدود داخل أراضي الاتحاد الأوروبي أو خارجها".
كما دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى احترام التزاماتها الدولية ومبدأ "دولة واحدة ونظامان" والحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ كما هو منصوص عليه في الإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي. (النهاية)
أرن / م م ج
وأكد الاتحاد في بيان أن "محاولة ترهيب أحد مواطني الاتحاد الأوروبي والحد من حرية التعبير داخل أراضي الاتحاد تعد أمرا غير مقبول" مشددا على أن حرية التعبير وحرية التجمع تمثلان جزءا لا يتجزأ من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وأركان ديمقراطيته.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تطبيق قانون الأمن الوطني خارج الحدود وما يرافقه من "قمع عابر للحدود للأصوات المعارضة".
ودعا الاتحاد الأوروبي سلطات هونغ كونغ إلى "احترام الحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي للمدينة وسحب جميع مذكرات التوقيف والمكافآت الصادرة بموجب قانون الأمن الوطني والامتناع عن أي محاولات لممارسة القمع العابر للحدود داخل أراضي الاتحاد الأوروبي أو خارجها".
كما دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى احترام التزاماتها الدولية ومبدأ "دولة واحدة ونظامان" والحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ كما هو منصوص عليه في الإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي. (النهاية)
أرن / م م ج
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