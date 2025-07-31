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الاتحاد الأوروبي يدين مذكرات التوقيف خارج الحدود الصادرة عن شرطة هونغ كونغ

الاتحاد الأوروبي يدين مذكرات التوقيف خارج الحدود الصادرة عن شرطة هونغ كونغ

2025-07-31 11:15:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 31 - 7 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن إدانته الشديدة لإصدار شرطة الأمن الوطني في هونغ كونغ في 25 يوليو الماضي مذكرات توقيف خارج الحدود بحق 15 ناشطا مؤيدا للديمقراطية من بينهم أحد مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد في بيان أن "محاولة ترهيب أحد مواطني الاتحاد الأوروبي والحد من حرية التعبير داخل أراضي الاتحاد تعد أمرا غير مقبول" مشددا على أن حرية التعبير وحرية التجمع تمثلان جزءا لا يتجزأ من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وأركان ديمقراطيته.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تطبيق قانون الأمن الوطني خارج الحدود وما يرافقه من "قمع عابر للحدود للأصوات المعارضة".
ودعا الاتحاد الأوروبي سلطات هونغ كونغ إلى "احترام الحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي للمدينة وسحب جميع مذكرات التوقيف والمكافآت الصادرة بموجب قانون الأمن الوطني والامتناع عن أي محاولات لممارسة القمع العابر للحدود داخل أراضي الاتحاد الأوروبي أو خارجها".
كما دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى احترام التزاماتها الدولية ومبدأ "دولة واحدة ونظامان" والحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ كما هو منصوص عليه في الإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي. (النهاية)

أرن / م م ج


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