تونس وإيطاليا تجددان الالتزام بانجاز خط الكهرباء الرابط بين إفريقيا وأوروبا (الماد)

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تونس وإيطاليا تجددان الالتزام بانجاز خط الكهرباء الرابط بين إفريقيا وأوروبا (الماد)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 31 - 7 (كونا) -- جددت تونس وإيطاليا اليوم الخميس الالتزام المشترك بإنجاز خط الكهرباء الرابط بين إفريقيا وأوروبا (الماد) مع التركيز على نقل الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني التي تزور تونس في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس التونسي أكد خلال اللقاء على المستوى الممتاز للتعاون الثنائي بناء على الإعلان المشترك بشأن أنشطة التعاون الإنمائي الذي تم توقيعه في شهر يناير الماضي في تونس.
وجدد سعيد إدانة تونس جرائم الإبادة المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وفلسطين عموما والتي تسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين وتعمد قوات الاحتلال ضرب كل مقومات الحياة بما في ذلك التجويع.
كما جدد الموقف الثابت لتونس بأن الشعب الفلسطيني حقه مشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وهو حق لن يسقط بالتقادم.
وأكد الرئيس التونسي رفض بلاده أن تكون بلد عبور أو استقرار للمهاجرين غير الشرعيين مشيرا إلى أن تونس عاملت المهاجرين معاملة إنسانية عند تفكيك عديد المخيمات.
وشددت ميلوني من جانبها على التقدم المحرز في مشاريع "خطة ماتي لأفريقيا" التي تتضمن برنامجا واسع النطاق من الاستثمارات والشراكات بهدف تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الطاقية وتسريع تنمية الدول الإفريقية للحد من تدفق الهجرة نحو أوروبا.
واعتبرت أن إيطاليا وتونس تعدان مركزين استراتيجيين لربط إمكانات إنتاج الطاقة في إفريقيا بالطلب المتزايد في أوروبا مجددة التزام القطاع الخاص الإيطالي بإنتاج الطاقة المتجددة في تونس.
وأبرزت الحرص المشترك على المزيد من دعم التعاون الثنائي خاصة في قطاعات النقل والصحة والزراعة والطاقة حيث تم الاتفاق على إنجاز مشروع مشترك لاستصلاح الأراضي الزراعية.
كما أكد الجانبان على مواصلة التعاون في قضايا الهجرة والالتزام المشترك بمكافحة شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية مع تعزيز طرق الهجرة القانونية والمنظمة.
وتم الاتفاق على تعزيز جهود العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين في التراب التونسي مع تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهم. (النهاية)
ش ب م / م م ج
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني التي تزور تونس في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس التونسي أكد خلال اللقاء على المستوى الممتاز للتعاون الثنائي بناء على الإعلان المشترك بشأن أنشطة التعاون الإنمائي الذي تم توقيعه في شهر يناير الماضي في تونس.
وجدد سعيد إدانة تونس جرائم الإبادة المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وفلسطين عموما والتي تسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين وتعمد قوات الاحتلال ضرب كل مقومات الحياة بما في ذلك التجويع.
كما جدد الموقف الثابت لتونس بأن الشعب الفلسطيني حقه مشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وهو حق لن يسقط بالتقادم.
وأكد الرئيس التونسي رفض بلاده أن تكون بلد عبور أو استقرار للمهاجرين غير الشرعيين مشيرا إلى أن تونس عاملت المهاجرين معاملة إنسانية عند تفكيك عديد المخيمات.
وشددت ميلوني من جانبها على التقدم المحرز في مشاريع "خطة ماتي لأفريقيا" التي تتضمن برنامجا واسع النطاق من الاستثمارات والشراكات بهدف تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الطاقية وتسريع تنمية الدول الإفريقية للحد من تدفق الهجرة نحو أوروبا.
واعتبرت أن إيطاليا وتونس تعدان مركزين استراتيجيين لربط إمكانات إنتاج الطاقة في إفريقيا بالطلب المتزايد في أوروبا مجددة التزام القطاع الخاص الإيطالي بإنتاج الطاقة المتجددة في تونس.
وأبرزت الحرص المشترك على المزيد من دعم التعاون الثنائي خاصة في قطاعات النقل والصحة والزراعة والطاقة حيث تم الاتفاق على إنجاز مشروع مشترك لاستصلاح الأراضي الزراعية.
كما أكد الجانبان على مواصلة التعاون في قضايا الهجرة والالتزام المشترك بمكافحة شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية مع تعزيز طرق الهجرة القانونية والمنظمة.
وتم الاتفاق على تعزيز جهود العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين في التراب التونسي مع تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهم. (النهاية)
ش ب م / م م ج
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