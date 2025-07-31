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تونس وإيطاليا تجددان الالتزام بانجاز خط الكهرباء الرابط بين إفريقيا وأوروبا (الماد)

تونس وإيطاليا تجددان الالتزام بانجاز خط الكهرباء الرابط بين إفريقيا وأوروبا (الماد)

2025-07-31 11:15:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 31 - 7 (كونا) -- جددت تونس وإيطاليا اليوم الخميس الالتزام المشترك بإنجاز خط الكهرباء الرابط بين إفريقيا وأوروبا (الماد) مع التركيز على نقل الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني التي تزور تونس في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس التونسي أكد خلال اللقاء على المستوى الممتاز للتعاون الثنائي بناء على الإعلان المشترك بشأن أنشطة التعاون الإنمائي الذي تم توقيعه في شهر يناير الماضي في تونس.
وجدد سعيد إدانة تونس جرائم الإبادة المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وفلسطين عموما والتي تسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين وتعمد قوات الاحتلال ضرب كل مقومات الحياة بما في ذلك التجويع.
كما جدد الموقف الثابت لتونس بأن الشعب الفلسطيني حقه مشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وهو حق لن يسقط بالتقادم.
وأكد الرئيس التونسي رفض بلاده أن تكون بلد عبور أو استقرار للمهاجرين غير الشرعيين مشيرا إلى أن تونس عاملت المهاجرين معاملة إنسانية عند تفكيك عديد المخيمات.
وشددت ميلوني من جانبها على التقدم المحرز في مشاريع "خطة ماتي لأفريقيا" التي تتضمن برنامجا واسع النطاق من الاستثمارات والشراكات بهدف تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الطاقية وتسريع تنمية الدول الإفريقية للحد من تدفق الهجرة نحو أوروبا.
واعتبرت أن إيطاليا وتونس تعدان مركزين استراتيجيين لربط إمكانات إنتاج الطاقة في إفريقيا بالطلب المتزايد في أوروبا مجددة التزام القطاع الخاص الإيطالي بإنتاج الطاقة المتجددة في تونس.
وأبرزت الحرص المشترك على المزيد من دعم التعاون الثنائي خاصة في قطاعات النقل والصحة والزراعة والطاقة حيث تم الاتفاق على إنجاز مشروع مشترك لاستصلاح الأراضي الزراعية.
كما أكد الجانبان على مواصلة التعاون في قضايا الهجرة والالتزام المشترك بمكافحة شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية مع تعزيز طرق الهجرة القانونية والمنظمة.
وتم الاتفاق على تعزيز جهود العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين في التراب التونسي مع تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهم. (النهاية)

ش ب م / م م ج


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