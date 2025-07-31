وزير خارجية توغو يعلن أن جماعة مرتبطة ب(القاعدة) قتلت 8 جنود و54 مدنيا منذ بداية العام

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وزير خارجية توغو يعلن أن جماعة مرتبطة ب(القاعدة) قتلت 8 جنود و54 مدنيا منذ بداية العام
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 7 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي اليوم الخميس أن جماعة مرتبطة بتنظيم (القاعدة) قتلت ثمانية جنود و54 مدنيا خلال 15 هجوما نفذته بشمال البلاد منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف دوسي في تصريحات صحفية أن "بلاده نشرت حوالي 8 آلاف جندي في الشمال قرب الحدود مع بوركينا فاسو المجاورة" مضيفا أن "بلاده تسعى لتعزيز جهود التصدي للجماعة المسلحة التي يقودها (إياد أغ غالي) والتي كثفت هجماتها بعدة دول في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة".
وشهد شهرا مايو ويونيو الماضيين زيادة في هجمات الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة حيث تم اعتبارها من أكثر الفترات دموية في تاريخ منطقة الساحل مما يبرز التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة. (النهاية)
م ر / م م ج
وأضاف دوسي في تصريحات صحفية أن "بلاده نشرت حوالي 8 آلاف جندي في الشمال قرب الحدود مع بوركينا فاسو المجاورة" مضيفا أن "بلاده تسعى لتعزيز جهود التصدي للجماعة المسلحة التي يقودها (إياد أغ غالي) والتي كثفت هجماتها بعدة دول في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة".
وشهد شهرا مايو ويونيو الماضيين زيادة في هجمات الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة حيث تم اعتبارها من أكثر الفترات دموية في تاريخ منطقة الساحل مما يبرز التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة. (النهاية)
م ر / م م ج
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