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وزير الطافة الجزائري ووزير خارجية نيجيريا يبحثان تطورات مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

وزير الطافة الجزائري ووزير خارجية نيجيريا يبحثان تطورات مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

2025-07-31 11:15:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 7 (كونا) -- بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مع وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة ومدى تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها إن "وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب استقبل اليوم بمقر الوزارة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف توغار الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر".
وأوضح البيان أن الوزيرين نوها "بجودة العلاقات التي تربط البلدين" وأكدا "إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة لاسيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال".
كما تطرق الجانبان بحسب البيان إلى "مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (الجزائر والنيجر ونيجيريا) باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية".
وأضاف البيان أنه "تم في هذا الصدد استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية التي تم إطلاقها في مارس 2025" حيث أكد الوزير النيجيري على "مدى أهمية المشروع بالنسبة لدول العبور وكذا على المستوى القاري". (النهاية)

م ر / م م ج


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