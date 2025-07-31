وزير الطافة الجزائري ووزير خارجية نيجيريا يبحثان تطورات مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

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وزير الطافة الجزائري ووزير خارجية نيجيريا يبحثان تطورات مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 31 - 7 (كونا) -- بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مع وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة ومدى تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها إن "وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب استقبل اليوم بمقر الوزارة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف توغار الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر".
وأوضح البيان أن الوزيرين نوها "بجودة العلاقات التي تربط البلدين" وأكدا "إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة لاسيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال".
كما تطرق الجانبان بحسب البيان إلى "مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (الجزائر والنيجر ونيجيريا) باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية".
وأضاف البيان أنه "تم في هذا الصدد استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية التي تم إطلاقها في مارس 2025" حيث أكد الوزير النيجيري على "مدى أهمية المشروع بالنسبة لدول العبور وكذا على المستوى القاري". (النهاية)
م ر / م م ج
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها إن "وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب استقبل اليوم بمقر الوزارة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف توغار الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر".
وأوضح البيان أن الوزيرين نوها "بجودة العلاقات التي تربط البلدين" وأكدا "إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة لاسيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال".
كما تطرق الجانبان بحسب البيان إلى "مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (الجزائر والنيجر ونيجيريا) باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية".
وأضاف البيان أنه "تم في هذا الصدد استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية التي تم إطلاقها في مارس 2025" حيث أكد الوزير النيجيري على "مدى أهمية المشروع بالنسبة لدول العبور وكذا على المستوى القاري". (النهاية)
م ر / م م ج
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