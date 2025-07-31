موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس في قصر بيان اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.الكويت - وزارة الداخلية تعلن أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط أكبر تشكيل عصابي إجرامي دولي متخصص في جلب وترويج المؤثرات العقلية من نوع (ليريكا) داخل البلاد إذ قدرت كمية المضبوطات بنحو 800 ألف كبسولة إضافة لكمية من بودرة (ليريكا) تقدر قيمتها السوقية بمبالغ مالية طائلة.

الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعلن إدراج أبراج الكويت رسميا ضمن قائمة التراث العربي في فئة (العمارة الحديثة) من قبل مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية وذلك خلال أعمال الملتقى الإقليمي التاسع للمرصد الذي اختتم مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت.

الكويت - جامعة الكويت تعلن قبول 8228 طالبا وطالبة من الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول وذلك للالتحاق بكلياتها في الفصل الأول من العام الجامعي (2025 - 2026).

الكويت - رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف يعلن اختيار البرتغالي هيليو سوزا مدربا للمنتخب الأول بعقد يمتد لعامين.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 111 فلسطينيا وإصابة 820 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تمديد اتفاق الرسوم الجمركية مع المكسيك لمدة 90 يوما وذلك بعد مكالمة هاتفية وصفها ب "الناجحة" مع الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم. (النهاية) م م ج