موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
الكويت - وزارة الداخلية تعلن أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط أكبر تشكيل عصابي إجرامي دولي متخصص في جلب وترويج المؤثرات العقلية من نوع (ليريكا) داخل البلاد إذ قدرت كمية المضبوطات بنحو 800 ألف كبسولة إضافة لكمية من بودرة (ليريكا) تقدر قيمتها السوقية بمبالغ مالية طائلة.
الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعلن إدراج أبراج الكويت رسميا ضمن قائمة التراث العربي في فئة (العمارة الحديثة) من قبل مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية وذلك خلال أعمال الملتقى الإقليمي التاسع للمرصد الذي اختتم مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت.
الكويت - جامعة الكويت تعلن قبول 8228 طالبا وطالبة من الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول وذلك للالتحاق بكلياتها في الفصل الأول من العام الجامعي (2025 - 2026).
الكويت - رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف يعلن اختيار البرتغالي هيليو سوزا مدربا للمنتخب الأول بعقد يمتد لعامين.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 111 فلسطينيا وإصابة 820 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تمديد اتفاق الرسوم الجمركية مع المكسيك لمدة 90 يوما وذلك بعد مكالمة هاتفية وصفها ب "الناجحة" مع الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم. (النهاية) م م ج
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