دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا حيز النفاذ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

تدخل‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬2025‭ ‬اتفاقية‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬حيّز‭ ‬النفاذ‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬راسخة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬شمولا،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ويدعم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬متبادل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬واستثمار‭ ‬إمكاناتها‭ ‬الواعدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬نواف‭ ‬هاشم‭ ‬السادة‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬لتوسيع‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وتهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المشتركة،‭ ‬بما‭ ‬يوفّر‭ ‬فرصًا‭ ‬نوعية‭ ‬جديدة‭ ‬للمواطنين‭. ‬مبيّناً‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬توقيع‭ ‬وتفعيل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار،‭ ‬ودعم‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة،‭ ‬بما‭ ‬يوفّر‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬ويكفل‭ ‬حرية‭ ‬انتقال‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال،‭ ‬والأرباح،‭ ‬والعائدات‭ ‬الأخرى‭ ‬بعملة‭ ‬حرة‭ ‬قابلة‭ ‬للتحويل‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

ولفت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬تشمل‭ ‬ضمان‭ ‬تعويض‭ ‬عادل‭ ‬وفوري‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مصادرة‭ ‬استثماراتهم‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬آليات‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬ومستثمر‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الأخرى،‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬المتعاقدتين،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة‭ ‬ويضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أبرمت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬اتفاقية‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬متعددة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬