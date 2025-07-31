دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا حيز النفاذ
تدخل أمس الخميس الموافق 31 يوليو 2025 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا حيّز النفاذ.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، التي ترتكز على أسس راسخة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في دفع آفاق التعاون نحو مستويات أكثر شمولا، ويعزز من فرص التكامل الاقتصادي ويدعم المصالح المشتركة، في ظل ما تحظى به العلاقات بين البلدين من حرص متبادل على تطويرها واستثمار إمكاناتها الواعدة لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
وبهذه المناسبة أكد المهندس نواف هاشم السادة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لتوسيع جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، مع الاستمرار في تنمية العلاقات الثنائية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المشتركة، بما يوفّر فرصًا نوعية جديدة للمواطنين. مبيّناً أن الوزارة تحرص على مواصلة توقيع وتفعيل الاتفاقيات الهادفة إلى تشجيع وحماية الاستثمار، ودعم القطاعات الواعدة، بما يوفّر بيئة محفزة للاستثمار، ويكفل حرية انتقال رؤوس الأموال، والأرباح، والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من كلا البلدين.
ولفت الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي إلى أن الاتفاقيات تشمل ضمان تعويض عادل وفوري للمستثمرين في حالة مصادرة استثماراتهم للمصلحة العامة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المنصوص عليها، إضافةً إلى تحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين دولة ومستثمر من الدولة الأخرى، أو تلك التي قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين، ما يعزز الثقة ويضمن تحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أبرمت حتى الآن أكثر من 40 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع دول متعددة حول العالم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
ارتياح عام بين طلبة التوجيهي في امتحان اللغة العربية اليوم
فصائل المقاومة ترحب بجهود مساندة فلسطين وتشترط لحل قضية الأسرى
البطولة العربية تقترب من الحسمقـمــة مرتـقـبة بيـن منـتـخـبـنا والجــزائــر
أمالا تدعو العالم لتجربة استثنائية مع حملة“حيث تزهو الحياة”
بنما تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي