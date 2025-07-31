ألبا تحقق 38 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت

ألبا تحقق 38 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت
تفخر شركة ألمنيوم البحرين أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، بتحقيقها 38 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 31 يوليو 2025.
يأتي هذا الإنجاز ليؤكد المكانة التي تتبوأها البا كشركة رائدة إقليميًا وعالميًا في مجال السلامة التشغيلية، كما يعكس نهجها الاستباقي في إدارة المخاطر وسعيها الدؤوب لتحقيق التميز في خلق بيئة آمنة لموظفيها وعمال المقاولين على حد سواء.
وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلاً:
»إن هذا الإنجاز البارز المتمثل في تحقيق 38 مليون ساعة عمل آمنة من دون إصابات مضيعة للوقت خير دليل على الالتزام الراسخ الذي يظهره كل الباوي. كما يعكس قوة ثقافة «السلامة أولاً» لدينا وسعينا الدؤوب لتوفير بيئة عمل خالية من الإصابات.
إن سلامة موظفينا وعمال المقاولين أمرٌ لا نقبل المساومة عليه ولا التهاون فيه، وهذا الإنجاز يُعزز التزامنا بحماية قوانا العاملة، فهم الأبطال الحقيقيون في مسيرة السلامة بالشركة«.
ومع تحقيق هذا الإنجاز، تواصل البا تعزيز التزامها بالصحة والسلامة المهنية بهدف إنهاء فصل الصيف بسجلٍ خالٍ من الإصابات أو الأمراض المرتبطة بالحرارة في جميع عملياتها للعام التاسع على التوالي.
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