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ألبا تحقق 38 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت

ألبا تحقق 38 مليون ساعة عمل آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت

2025-07-31 11:14:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

تفخر‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ذي‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بتحقيقها‭ ‬38‭ ‬مليون‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬مضيعة‭ ‬للوقت‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬2025‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ليؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬تتبوأها‭ ‬البا‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬إقليميًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلامة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬نهجها‭ ‬الاستباقي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬وسعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬لموظفيها‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلاً‭:‬

‮»‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البارز‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬38‭ ‬مليون‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إصابات‭ ‬مضيعة‭ ‬للوقت‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬الراسخ‭ ‬الذي‭ ‬يظهره‭ ‬كل‭ ‬الباوي‭. ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬السلامة‭ ‬أولاً‮»‬‭ ‬لدينا‭ ‬وسعينا‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭.‬

إن‭ ‬سلامة‭ ‬موظفينا‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين‭ ‬أمرٌ‭ ‬لا‭ ‬نقبل‭ ‬المساومة‭ ‬عليه‭ ‬ولا‭ ‬التهاون‭ ‬فيه،‭ ‬وهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يُعزز‭ ‬التزامنا‭ ‬بحماية‭ ‬قوانا‭ ‬العاملة،‭ ‬فهم‭ ‬الأبطال‭ ‬الحقيقيون‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬السلامة‭ ‬بالشركة‮«‬‭.‬

ومع‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬تواصل‭ ‬البا‭ ‬تعزيز‭ ‬التزامها‭ ‬بالصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بهدف‭ ‬إنهاء‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬بسجلٍ‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬أو‭ ‬الأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرارة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬عملياتها‭ ‬للعام‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬

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