الپنتاغون يأمر بسحب 1350 من عناصر الحرس الوطني من مهمة في لوس أنجيليس

أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بسحب 1350 من عناصر الحرس الوطني الذين نشروا في لوس أنجيليس في إطار مهمة مثيرة للجدل، في قرار يبقي 250 من عناصر هذه القوة في المدينة، وفق ما أعلن «الپنتاغون».الخطوة هي الأحدث من نوعها وتندرج في إطار تقليص «الپنتاغون» عديد عناصر الحرس الوطني ومشاة البحرية المنتشرين في لوس أنجيليس ذات الإدارة الديموقراطية.انتشار القوات جاء بأمر أصدره الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي خلافا لإرادة سلطات المدينة وولاية كاليفورنيا الواقعة لوس أنجيليس ضمن نطاقها.وقال المتحدث باسم «الپنتاغون» شون بارنيل في بيان إن هيغسيث أمر بـ«سحب نحو 1350 من عناصر الحرس الوطني من مهمة الحماية الفيدرالية».وأضاف بارنيل «ما زال هناك نحو 250 من عناصر الحرس الوطني لكاليفورنيا في لوس أنجيليس لحماية طواقم وأملاك فدرالية»، وتابع «نثمن عاليا الدعم الذي قدمه أكثر من خمسة آلاف من عناصر الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز) الذين انتشروا في لوس أنجيليس».والعلاقات متوترة بين سلطات لوس أنجيليس، المدينة التي تضم مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، والإدارة الأميركية منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة في يناير.وبعد وقوع أعمال عنف واندلاع احتجاجات على خلفية عمليات دهم نفذتها سلطات الهجرة في المدينة الشهر الماضي، أمر ترامب الذي ضخم مرارا حجم الاضطرابات، بنشر عناصر في الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية لاستعادة الاستقرار.وكانت تلك المرة الأولى منذ العام 1965 التي يأمر فيها رئيس للولايات المتحدة بنشر الحرس الوطني في ولاية، خلافا لإرادة حاكمها.

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