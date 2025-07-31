الحكم بسجن زعيم المعارضة الباكستانية 10 سنوات بتهمة التحريض على العنف

حكم على زعيم المعارضة الباكستانية عمر أيوب خان بالسجن عشر سنوات لتورطه في تظاهرات داعمة لرئيس الوزراء السابق عمران خان.

ورغم أن عمر خان لم يشارك بنفسه في التظاهرات التي هزت البلاد في العام 2023، فقد حكمت عليه محكمة مكافحة الإرهاب في فيصل آباد شرقي باكستان أمس، بتهمة التحريض على العنف والاضطرابات وإشعال حرائق. وأفاد حزب «حركة باكستان من أجل العدالة» في بيان أمس بأنه قد حكم بالعقوبة نفسها على ستة نواب في البرلمان وعضو في مجلس الشيوخ وبرلماني من الولاية.

كما حكم على أكثر من 90 مؤيدا لعمران خان بالسجن عشر سنوات. وقال زعيم الحزب غوهار علي خان للصحافيين «سنستأنف الحكم. هذه الأحكام سلبية على الديموقراطية والبلاد بأكملها».من جهته، علق المتحدث باسم حزب «حركة باكستان» ذو الفقار بخاري الموجود في لندن قائلا «محاكمة قادة المعارضة ليست علامة جيدة لأي نظام ديموقراطي، ستلحق ضررا بديموقراطيتنا التي تعاني أصلا من الهشاشة».ولايزال عمران خان يقضي عقوبته في السجن بتهمة الفساد، وذلك رغم إلغاء عدة أحكام ضده.