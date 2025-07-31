بورما المجلس العسكري الحاكم يلغي الطوارئ تمهيدا للانتخابات المقبلة

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما، إلغاء حالة الطوارئ في إطار التحضير للانتخابات المقررة في غضون 6 أشهر، والتي تعهدت المعارضة بمقاطعتها، فيما يرى مراقبون دوليون أنها ستستخدم لتعزيز سلطة الجيش.وأفاد المتحدث باسم المجلس الحاكم زاو مين تون في رسالة صوتية بعثها إلى صحافيين أمس بـ «إلغاء حالة الطوارئ كي تنظم البلاد انتخابات في إطار المسار إلى ديموقراطية متعددة الأحزاب».وأضاف: «ستجرى الانتخابات في غضون 6 أشهر».ووقع رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أونغ هلاينغ أمرأ بإلغاء حالة الطوارئ، وأعاد السلطة إلى رئيس الدولة. لكن هلاينغ يشغل أيضا هذا المنصب رئيسا بالإنابة.وقال هلاينغ في خطاب ألقاه في نايبيداو ونشرته صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الحكومية أمس «لقد قطعنا الشوط الأول».وأضاف أمام أعضاء إدارة المجلس العسكري خلال الحدث الذي وصفته الصحيفة بأنه «حفل تكريم» لهم «الآن نبدأ الشوط الثاني».و«ستجرى الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل، وستبذل الجهود لتمكين جميع الناخبين المؤهلين من الإدلاء بأصواتهم»، حسبما أفادت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» نقلا عن جزء آخر من خطاب مين أونغ هلاينغ.وأعلنت سلسلة من البيانات عن تشكيل «حكومة اتحادية» جديدة إلى جانب «لجنة الأمن والسلام الوطني» للإشراف على الدفاع والعملية الانتخابية، وكلاهما بقيادة مين أونغ هلاينغ.وأعلنت الحكومة العسكرية أمس الأول سن قانون جديد يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات على أي شخص يتحدث أو يحتج بطريقة تعتبر أنها تهدف إلى «تقويض جزء من العملية الانتخابية».وتعهدت مجموعات معارضة بمن فيهم نواب سابقون أطيح بهم في هذا الانقلاب، مقاطعة الانتخابات التي اعتبرها مسؤول أممي الشهر الماضي «عملية احتيال» تهدف إلى إضفاء الشرعية على استمرار حكم الجيش.وكان الجيش في بورما قد أعلن حالة الطوارئ في فبراير 2021 إثر إطاحة الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي، ما أشعل فتيل حرب أهلية متعددة الأطراف أودت بالآلاف.ومنح قرار إعلان حالة الطوارئ رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أونغ هلاينغ، سلطة مطلقة على الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن الأخير أيد إجراء انتخابات كمخرج من النزاع.وفي الأول من فبراير 2021، أطاح الجيش سو تشي من السلطة، مدعيا حدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر 2020، والتي فازت بها «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» بغالبية ساحقة.وتقضي سو تشي الحائزة نوبل للسلام عام 1991 حكما بالسجن لمدة 27 عاما بتهم لفقها لها الجيش، وفقا لمجموعات حقوقية.ويتوقع محللون أن يحتفظ مين أونغ هلاينغ بعد الانتخابات، بمنصبه إما رئيسا أو قائدا للقوات المسلحة، ما يعزز سلطته كحاكم فعلي للبلاد.وفي الغضون، قال متحدث باسم وزارة خارجية الصين إن بكين تدعم «مختلف الأحزاب والفصائل في ميانمار (بورما) في حل خلافاتها بشكل سليم من خلال الوسائل السياسية في إطار الدستور والقانون».

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